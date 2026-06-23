Taxas de juros avançam com dólar e após ata sinalizar Selic alta por mais tempo

Os juros futuros operam em alta em toda a curva na manhã desta terça-feira, 23, em sintonia com o dólar e após a leitura da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que sinalizou que "em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado". Além disso, o comitê reconheceu explicitamente que o seu balanço de riscos para a inflação passou a ter uma "assimetria altista".

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 14,255%, de 14,217% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2029 avançava para 14,850%, de 14,773%, e o para janeiro de 2031 subia para 14,790%, de 14,714% no ajuste de ontem.