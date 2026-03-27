Gás do Povo: Pará tem 808 mil novas famílias atendidas em março

Mais de 808 mil famílias paraenses de baixa renda passaram a receber a recarga gratuita do botijão de 13 quilos em março, com a expansão do programa federal Gás do Povo. A nova etapa da iniciativa, iniciada na última segunda-feira (23), destinou R$ 85,9 milhões ao Pará para ampliar o acesso ao cozimento limpo e substituir o uso de lenha e carvão. No Estado, nove em cada 10 lares beneficiados são chefiados por mulheres.

A frequência das recargas é determinada pelo tamanho da família. Grupos compostos por duas ou três pessoas têm direito a quatro recargas anuais, o que corresponde a um botijão a cada três meses. Para famílias com quatro ou mais integrantes, o cronograma prevê seis recargas por ano, com intervalo de dois meses entre os benefícios. Em março, 203,5 mil lares paraenses receberam o vale bimestral, enquanto 605,1 mil acessaram o benefício trimestral.

Saiba quem tem direito e qual a frequência das recargas

Para integrar o programa, é necessário possuir renda per capita de até meio salário-mínimo e manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado nos últimos 24 meses. A composição familiar deve ter, no mínimo, duas pessoas. O sistema prioriza inscritos no Bolsa Família e exige que o CPF do responsável esteja regular, sem pendências de averiguação ou indícios de óbito.

O modelo atual substitui a transferência direta de dinheiro pela entrega do insumo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a estratégia busca maior efetividade na política social.

"O programa combina inclusão social, tecnologia e parceria com o setor produtivo para garantir alcance amplo e operação eficiente", afirmou o titular da pasta.

O governo projeta realizar 65 milhões de recargas anualmente em todo o país.

Aplicativo e cartões permitem consulta e retirada do benefício

A consulta sobre a disponibilidade do benefício é feita pelo aplicativo "Meu Social – Gás do Povo", que também mapeia as revendas credenciadas. Não é necessário comparecer aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para a retirada. Os estabelecimentos autorizados estão identificados com o logotipo do programa e utilizam sistemas de pagamento específicos para validar a gratuidade.

Para quem não possui acesso à internet, o botijão pode ser retirado mediante apresentação do cartão do Bolsa Família (com chip), cartão de débito da Caixa Econômica Federal ou apenas informando o CPF do responsável familiar nas máquinas de pagamento habilitadas. Entre novembro de 2025 e março de 2026, a rede de revendas credenciadas quadruplicou para atender à demanda da expansão nacional, que agora alcança 15 milhões de famílias.

Gás do Povo no Pará

Famílias beneficiadas em março: 808.646

Investimento no estado: R$ 85,9 milhões

Mulheres responsáveis pelos lares: 728,7 mil (90% do total)

Vales de dois meses: 203,5 mil famílias

Vales de três meses: 605,1 mil famílias