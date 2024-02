ICMS: Gás de cozinha e combustíveis ficam mais caros em Belém

Nesta quinta-feira (1), passa a valer em todo o estado o aumento das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O reajuste impacta diretamente no preço do gás de cozinha e dos combustíveis que passam a custar mais caro. Apesar da medida já estar sendo aplicada, ainda existem estoques dos produtos no preço anterior.

Segundo o revendedor de gás, David Nascimento, devido aos estoques que os distribuidores possuem, o consumidor só deve sentir o reajuste a partir da semana que vem. “A gente começou a receber esse reajuste hoje das engarrafadoras, tem muita gente que tem estoque grande como eu tenho, mas já comprei gás hoje com o aumento. A gente só vai pegar gás agora sábado ou segunda, então esse impacto só vai ser provavelmente a partir de segunda-feira”, explica.

Gás de cozinha

Para o empresário, fatores como o reajuste do salário mínimo e a competição com revendedoras clandestinas somados ao novo aumento projetam um cenário incerto para o setor. “Todos esses impactos que a gente vem recebendo e agora com o reajuste de salário a partir de janeiro no salário mínimo e o salário da categoria não pode ficar abaixo e tem tudo isso (...) então vai ter uma variação grande no mercado, aí no valor”, afirma.

Segundo o representante que já atua a vinte anos nesse mercado, tem ficado mais difícil manter o lucro e equilibrar os repasses. “Hoje a Minha empresa trabalha no valor aí de R$110 com a entrega e R$100 para você vir buscar aqui na portaria, então eu como já tô com esse valor de entrega, já não vou conseguir fazer um repasse, eu já vou esperar o que vai acontecer no mercado para ver até onde eu consigo fazer algum repasse ou não”, declara.

Ainda destaca que um novo movimento de troca energética tem se tornado um problema cada vez maior para o mercado. “A venda vem sofrendo impacto hoje também com a migração, as pessoas estão fazendo muita energia solar, tão migrando muito para o elétrico, então a venda do gás automático vem caindo então o mercado inteiro do Pará já vem sentindo essa queda da venda", reforça. Segundo ele, nos últimos três anos essa transição já representou uma redução de em média mil botijões no mês para sua empresa.

Combustíveis

Para os consumidores que rodam na capital paraense, o aumento já pode ser sentido em alguns pontos de abastecimento. Segundo o taxista, Arlison José, alguns postos onde abasteceu cobraram vinte centavos a mais do que o valor anterior. “Eu rodo no táxi e teve aumento na gasolina sim, vinte centavos (...) tem alguns que ainda não aumentou, mas essa semana ainda vai aumentar, não tem jeito”, relata o motorista.

Em nota, o Sindicombustíveis do Pará, explica que a Lei Complementar 201/2023 flexibilizou os períodos de modificação da alíquota de ICMS para gasolina, diesel e gás de cozinha. A única objeção é para que se resguarde a anterioridade de 90 dias entre a publicação do ato e a alteração. Ainda destacam que o impacto efetivo na bomba dependerá do valor efetivamente transmitido pelas distribuidoras.

Impacto estimado no preço de gasolina e diesel:

Gasolina C: R$ 0,1521

Diesel B: R$ 0,1179