Gasolina, diesel e gás de cozinha devem ficar mais caros nesta quinta-feira; entenda

O aumento das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado pelos Estados sobre os preços da gasolina, do óleo diesel e do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), conhecido como gás de cozinha, deixarão esses produtos mais caros a partir desta quinta-feira (1º). No caso do gás de cozinha, que terá o maior reajuste, o imposto aumentará R$ 0,16 por quilo. Ou seja, num botijão de 13 kg, o custo deve subir R$ 2,03 (reajuste de 2%).

A mudança foi aprovada em outubro pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e representa o primeiro reajuste do ICMS dos combustíveis desde 2022, quando foi fixado o teto de 18% na cobrança do imposto a produtos essenciais. Desde então, as alíquotas deixaram de ser em percentual sobre o preço estimado e passaram a ser em reais por litro.

Veja o reajuste do ICMS por combustível:

gasolina: imposto subirá de R$ 1,22 para R$ 1,37 por litro

imposto subirá de R$ 1,22 para R$ 1,37 por litro diesel: imposto aumentará de R$ 0,94 para R$ 1,06 por litro

imposto aumentará de R$ 0,94 para R$ 1,06 por litro GLP: imposto sairá de R$ 1,25 para R$ 1,41 por quilo, o que representa um aumento de R$ 0,16 por quilo e de R$ 2,03 por botijão de 13 kg.