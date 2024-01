Previdência confirma: benefícios do INSS acima de um salário mínimo terão reajuste de 3,71% em 2024

O Ministério da Previdência Social anunciou nesta quinta-feira (11) que os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acima de um salário mínimo terão um aumento de 3,71% neste ano. O reajuste seguirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com a definição do índice de reajuste, o teto do INSS terá um acréscimo de R$ 278,52. Os benefícios de valor mais alto, que eram de R$ 7.507,49 no ano passado, subirão para R$ 7.786,01 em 2024.

Além de corrigir os benefícios acima de um salário mínimo, o INPC também será aplicado para o reajuste das contribuições para a Previdência Social, levando em consideração o salário do trabalhador. As contribuições aumentam proporcionalmente ao salário, com alíquotas adicionais para rendas mais elevadas.

Os benefícios vinculados ao salário mínimo terão um aumento de 8,4%, passando de R$ 1.320 para R$ 1.412. Essa variação segue a política de correção aprovada em agosto do ano anterior, que prevê a reposição da inflação pelo INPC do ano anterior, somada ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

O decreto presidencial com o valor do salário mínimo, que afeta a maioria dos benefícios da Previdência Social, foi assinado no final de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pagamento dos benefícios de janeiro pelo INSS começará no final do mês, sendo efetuado entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo e entre 1º e 7 de fevereiro para beneficiários que recebem acima desse valor.