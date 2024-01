Carlos Lupi afirma que filas do INSS jamais vão acabar, mas estabelece meta menor

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse que a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) "nunca vai acabar". Ele estabeleceu como meta para 2024 a redução do tempo de espera para a conclusão de benefícios a 30 dias, comparado aos atuais 49 dias.

Durante a abertura do curso de formação dos aprovados no último concurso do INSS, Lupi afirmou: "Eu quero, nesse ano de 2024, chegar à data de 30 dias de espera para conclusão do benefício. O que quer dizer? Que no próprio mês que a pessoa dê entrada, conclua o processo."

O ministro destacou a constante entrada de novos pedidos, cerca de 900 mil a 1 milhão por mês, e enfatizou que a fila nunca será eliminada. Ele ressaltou a necessidade de conferir documentos e garantir justiça no processo. Ao assumir o Ministério em 2023, Lupi havia prometido zerar a fila até o final desse ano, o que não ocorreu.

Questionado sobre a promessa anterior, Lupi afirmou que nunca literalmente disse que zeraria a fila, mas buscava reduzir o tempo de espera para os 45 dias definidos em lei. Ele enfatizou a intenção de acabar com a fila rapidamente, utilizando automação e mutirões.

O ministro informou que o tempo de espera médio no início do ano estava entre 80 e 100 dias, reduzindo para 49 dias até o final de 2023. Ele espera apresentar dados finais de dezembro, confirmando a queda na fila.