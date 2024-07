Galípolo diz que BC migrou para período de maior cautela na política monetária

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira (16/07) que o mercado de trabalho aquecido indica um processo de recuo mais lento da inflação, cenário que, somado a fatores externos, fez a autarquia migrar para um período de “um pouco mais de cautela”.

Em evento promovido pelo Sicredi, em Anápolis (GO), Galípolo reafirmou que a desancoragem de expectativas do mercado para a inflação brasileira elevou a preocupação do BC, ressaltando que a previsão de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos gera elevação na expectativa da taxa de juros terminal em países emergentes e fortalece o dólar.

Ele acrescentou que questões domésticas de política econômica também contribuíram para a performance um pouco pior do real no período recente.

