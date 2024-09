G20 Turismo: segundo dia de evento em Belém tem abertura oficial e realização de fóruns

O segundo dia de agenda do G20 Turismo em Belém, que reúne ministros do mundo todo para debater propostas e investimentos no setor, contou com a realização de fóruns nesta sexta-feira (20), além da cerimônia oficial de abertura do evento, que segue até este sábado (21). Os temas dos fóruns incluem sustentabilidade, parceria entre os setores público e privado e o turismo gastronômico, e a programação iniciou por volta das 10h, com a presença de representantes nacionais e internacionais do setor.

Ministro do Turismo do governo federal, Celso Sabino esteve presente na abertura oficial do evento e destacou que a agenda começou no início do ano, com a presidência do Brasil no G20, e agora será encerrada com a discussão do texto final sobre o projeto de sustentabilidade relacionado com o turismo.

“Tivemos a oportunidade de discutir com o nosso time técnico, do Ministério do Turismo dos 20 países que fazem parte do G20 temas como sustentabilidade, captação de investimento e qualificação profissional. Estamos muito felizes por estarmos encerrando um ciclo desta presidência com muito sucesso, propostas inovadoras e realizações que vão ajudar todo o planeta a se desenvolver melhor”, pontuou.

Agenda ambiental

Em sua fala, ele citou ainda a preocupação com o meio ambiente. Segundo Sabino, todos estão preocupados com a manutenção dos recursos naturais, das florestas e dos rios, e por isso é “muito oportuna” a realização do encontro na capital paraense. O ministro ainda disse que todos precisam dar suporte e atenção à preservação ambiental, além de gerar oportunidades. Para ele, não existe melhor forma de gerar oportunidades que não seja através do turismo e do ecoturismo sustentável.

O ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho, que também esteve na abertura nesta sexta-feira (20), reafirmou a honra de sediar a programação e disse que o encontro do G20 e a futura realização da COP 30 na capital paraense representam oportunidades únicas de demonstrar o compromisso da Brasil com os desafios globais que o mundo enfrenta, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade e ao desenvolvimento urbano.

“O turismo se apresenta como um dos principais componentes de uma política de economia florestal, que alia preservação ambiental com desenvolvimento local de forma sustentável. Em novembro, terei a missão, ao lado de Waldez Góes, de conduzir a reunião ministerial do Grupo de Trabalho (GT) sobre a redução de risco e desastres. O Brasil está propondo o aprofundamento das ações de alto impacto para mitigação e preservação de risco”, detalhou o ministro.

Governo do Pará

Já a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, ressaltou que o encontro do G20 Turismo em Belém marca uma etapa “fundamental” nas discussões sobre o futuro do turismo, que movimenta economias e carrega a responsabilidade de preservar os recursos naturais e culturais. Ela considera o espaço de debate “valioso”, que possibilita uma colaboração sobre os desafios e as oportunidades que surgem no turismo global.

“São dias de inovação e planejamento para o futuro, onde o turismo possa crescer em harmonia com a sustentabilidade. A capital paraense, que sediará a COP 30 em 2025, estará no centro das atenções globais, demonstrando compromisso pelo desenvolvimento sustentável. Desde o anúncio de Belém como sede, temos trabalhado incansavelmente para receber este grande evento e também melhorar a qualidade de vida do nosso povo paraense”, mencionou.

Quem também está participando do G20 Turismo em Belém é o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Turismo, Zurab Pololikashvili; a presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), Julia Simpson; e o presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Ahmed Al Khateeb. O evento continua neste sábado (21), com a apresentação de alguns resultados alcançados durante o encontro.