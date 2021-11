Fundação Guamá abre PSS para assistentes com salário de R$ 2.169,47

Organização responsável pela gestão do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá e pela condução de projetos de inovação, a Fundação Guamá está com processo seletivo aberto para a contratação de dois assistentes. As inscrições vão até às 14h do dia 14 de novembro e devem ser realizadas no link https://bit.ly/vagas-fg.

Os selecionados serão responsáveis pelo apoio na execução de editais e ações públicas voltadas à ideação, criação e aceleração de empreendimentos de base tecnológica a fim de fortalecer o ecossistema de inovação do estado do Pará.

O salário base do cargo de assistente técnico é de R$ 2.169,47 e para se candidatar a vaga é necessário ter nível superior em qualquer área de conhecimento com diploma reconhecido pelo MEC.

A jornada de trabalho será de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As atividades estão previstas para iniciarem a partir do 01 de dezembro de 2021, ou de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária da instituição.

O selecionado irá atuar na coordenação de atração e consolidação de empreendimentos, onde será responsável por atender e orientar clientes e empreendedores a respeito do programa StartUP Pará e ações relacionadas à Fundação Guamá. Além disso, o candidato que ocupara a vaga terá, ainda, que participar de reuniões técnicas internas e externas, organizar documentos, auxiliar nos registros e levantamento de dados, redigir relatórios técnicos e outras ações necessárias à execução e acompanhamento do programa.

Já a vaga de assistente de compras exige formação concluída ou em andamento em curso de graduação nas áreas de Administração, Gestão, Logística e áreas afins. O salário base é de R$ 1.718,32 e as atividades do cargo incluem: abrir ou receber processos de compras; realizar coleta de preços; visitar ou receber fornecedores para tirar dúvidas sobre serviços ou produtos; emitir ordens de compra ou serviços; acompanhar os prazos de entrega e recebimentos de materiais, qualidade dos produtos e operações de follow-up junto aos fornecedores e conferência de notas fiscais de entrega.

Além do salário, benefícios como plano odontológico, vale alimentação de R$ 500,00 e vale transporte também serão disponibilizado para ambos os cargos.

A primeira etapa será uma avaliação curricular, que tomará como base o currículo lattes e o perfil profissional do LinkedIn. A segunda etapa será uma avaliação interpessoal através de entrevista presencial ou online.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os candidatos podem acessar o site do PCT Guamá (www.pctguama.org.br) na aba de transparência, seção editais e atos convocatórios, na aba "seleções".

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail cace@fundacaoguama.org.br