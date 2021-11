Seap abre PSS com 124 vagas para servidores temporários

No período de 03 e 08 de novembro, A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) está com inscrições abertas para preenchimento de 124 vagas temporárias. As vagas serão destinadas para profissionais de nível médio e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site do Sipros.

A remuneração para os cargos de nível médio será de R$ 1.100,00 e de R$ 1.560,76 para as funções de nível superior, com acréscimo de gratificação para todos os cargos.

Para nível médio, as vagas são para Agente Penitenciário (66) e Assistente de Informática (2) e Assistente Administrativo (1). Já para o nível superior, as vagas são para Técnico em Gestão Penitenciária com graduação em Psicologia (5), Medicina (2), Medicina com especialização em Psiquiatria (1), Terapia Ocupacional (1), Serviço Social (5), Enfermagem (11), Nutrição (10), Odontologia (1) e Farmácia (1), Técnico em Gestão Pública com graduação em Ciências Contábeis (6) e Administração (3), Técnico em Gestão de Infraestrutura com graduação em Engenharia Civil (1) e Engenharia de Segurança do Trabalho (1), Técnico em Gestão de Agropecuária com graduação em Agronomia (1), Técnico em Gestão de Informática com Graduação em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação ou Tecnologia em Processamento de Dados (2)

O processo seletivo contará com análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório e de investigação social incluindo antecedentes criminais, de caráter classificatório e eliminatório. Os resultados serão divulgados pelo mesmo site e também no Diário Oficial do Estado.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no site sipros.