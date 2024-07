Fora do ar: usuários paraenses relatam instabilidade em aplicativos bancários durante apagão

Usuários paraenses enfrentaram dificuldades para realizar transações financeiras e atividades semelhantes por meio de aplicativos bancários na manhã desta sexta-feira (19). No entanto, o que parecia ser apenas uma instabilidade nas plataformas das instituições, na verdade também estava relacionado ao apagão cibernético que afetou empresas de diferentes ramos e do mundo inteiro

O comunicólogo Gabriel Lima, 29 anos, contou que teve dificuldade principalmente para efetuar operações envolvendo os bancos Bradesco e Itaú, o que teria gerado alguns transtornos. “Atrapalhou um pouco, mas já acostumamos com a queda dos app de banco, espero que normalize logo, principalmente pagamento de faturas. Até porque não dá pra ir na agência, o tempo é corrido, então prefiro esperar normalizar”, disse.

Segundo ele, ao tentar usar o aplicativo do banco no celular, uma mensagem informava o motivo da instabilidade. No aviso constava a seguinte informação: “Em virtude de um apagão cibernético global, alguns canais digitais do Bradesco apresentam indisponibilidade nesta manhã. Equipes estão trabalhando para regularizar o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento funcionam normalmente”, informou o banco.

Devido ao apagão, os aplicativos de alguns bancos nem mesmo carregavam para o menu inicial, impossibilitando as operações como pix, consulta de saldo, pagamento de boletos, transferências TED e afins. A maioria dos relatos ouvidos pelo Grupo Liberal foi relacionado ao banco Bradesco, seguidos pelos bancos Next, Itaú e Banco do Brasil.

A professora Naize Oliveira foi uma das pessoas que tentou usar o aplicativo “verdinho” e não conseguiu. “Eu ia pagar materiais de construção hoje, que estão precisando na obra. Mas vou ter que esperar normalizar. A gente ficou tão dependente do Pix, que dinheiro físico é raro”, afirma.

Logo após a tentativa de acessar o aplicativo do banco, ela contou que recebeu um e-mail da instituição informando sobre a pane. “Devido à crise cibernética de hoje, 19/07/2024, o aplicativo da Neon está com instabilidade em todos os serviços e transações, incluindo a utilização do seu cartão de crédito e débito. Sentimos muito que isso possa estar impactando suas atividades diárias”, disse o comunicado.

Causas do apagão

A pane cibernética global ocorreu em consequência de uma falha na atualização da empresa de cibersegurança CrowdStrike. De acordo com a Microsoft, a ferramenta de nome Falcon - responsável por detectar possíveis invasões de hackers - teve um problema na atualização de software.

“Ele serve para detectar ameaças e qualquer violação cibernética em algum computador que esteja na rede, como se fosse um guardinha que fica monitorando o tempo todo os computadores da empresa”, explicou Matheus Siqueira, analista de sistemas.

A intercorrência atingiu empresas e usuários no mundo todo, porém, ainda na manhã desta sexta, a Microsoft informou que a situação já havia sido resolvida.