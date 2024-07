Apagão cibernético: cartões de embarque são escritos à mão no Aeroporto Internacional de Belém

Com serviços afetados pelo apagão cibernético global, algumas companhias aéreas precisaram emitir cartões de embarque escritos à mão para seus passageiros em aeroportos de diferentes países, nesta sexta-feira (19.07). No Aeroporto Internacional de Belém, essa situação também foi registrada. O trabalho manual provocou aumento no tempo de espera nas filas de processos de check-in, etiquetagem de bagagem e embarque.

O Grupo Liberal conversou com o professor Daniel Galvão, um dos passageiros que aguardava o momento do embarque. Ele mora em Marabá e passava férias em Belém. O retorno para a cidade da região sudeste do Pará estava previsto para a última segunda-feira, mas foi reagendado. Nesta sexta-feira, ele foi surpreendido com os problemas gerados pelo apagão global e recebeu um cartão de embarque escrito à mão pela Azul.

Problemas com internet deixaram aeroporto de Belém com voos atrasados (Thiago Gomes/O Liberal)

"Eu estou esperando por volta de uns 30 ou 35 minutos. Eles falaram que todos os voos estão atrasados por causa desse apagão", disse.

Em nota ao Grupo Liberal, a companhia aérea Azul explicou que devido a intermitência no serviço global de Tecnologia da Informação, que impacta diretamente o sistema de reservas e operação na aviação mundial, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais. "A recomendação é que os Clientes, que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in, cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes", disse a empresa.

VEJA MAIS

Segundo a Norte da Amazônia Airports, a concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, os sistemas do aeroporto e as operações estão ocorrendo normalmente. "Entretanto, na madrugada e manhã desta sexta-feira (19), foram registrados atrasos de voos devido a impactos nos sistemas das companhias aéreas, que poderão fornecer mais informações sobre o assunto". A concessionária orientou os passageiros com viagem agendada que verifiquem o status do voo diretamente com a companhia aérea.

Impacto no mundo

Passageiros de aeroportos de diferentes países divulgaram nas redes sociais fotos de cartões de embarque escritos à mão. "Embora tenhamos medo de que os robôs tomem conta de nós, o que conseguimos foi um cartão de embarque parecido com a passagem de ônibus dos anos 90", disse o turco Tufan Poyraz, que viajaria pela Ryanair.

"A interrupção da Microsoft/CrowdStrike derrubou a maioria dos aeroportos da Índia. Recebi meu primeiro cartão de embarque escrito à mão hoje 😅", contou Akshay Kothari, que tinha um voo entre as cidades indianas de Hyderabad e Calcutá.

A situação ocorre após a Microsoft informar, nesta sexta-feira (19.07), que uma falha impede a utilização de softwares e serviços da companhia. O problema tem afetado empresas e usuários no mundo todo.