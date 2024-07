Apagão cibernético afeta serviços no Aeroporto Internacional de Belém

O apagão cibernético que afetou empresas e usuários no mundo todo também impactou em alguns serviços no Aeroporto Internacional de Belém. O Grupo Liberal esteve no local e confirmou com passageiros e funcionários de uma companha aérea que os cartões de embarque, por exemplo, estão sendo feitos de forma manual, o que aumentou o tempo de espera nas filas.

Houve atrasos em quatro voos saindo de Belém (Kamila Murakami / O Liberal)

Houve também atrasos em quatro voos programados para sair de Belém com destino a São Luís, Marabá, Macapá e Belo Horizonte. Porém, um funcionário da Norte da Amazônia Airports, concessionária que administra o espaço, disse que os atrasos não têm relação com o apagão.

Já os funcionários de uma companhia aérea, que preferem não se identificar porque não tinham autorização para falar oficialmente pela empresa, afirmaram que o atraso nos voos se deve ao fato dos serviços estarem sendo feitos manualmente, devido ao apagão.

O Grupo Liberal procurou a Norte da Amazônia Airports. Em nota, a concessionária do Aeroporto Internacional de Belém informou "que os sistemas do aeroporto e as operações estão ocorrendo normalmente. Entretanto, na madrugada e manhã desta sexta-feira (19), foram registrados atrasos de voos devido a impactos nos sistemas das companhias aéreas, que poderão fornecer mais informações sobre o assunto". A empresa orientou os passageiros com viagem agendada que verifiquem o status do voo diretamente com a companhia aérea.

A reportagem também pediu informações às companhias aéreas Gol, Latam e Azul. Em nota, a Azul informou que, devido intermitência no serviço global de Tecnologia da Informação, que impacta diretamente o sistema de reservas e operação na aviação mundial, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais. "A recomendação é que os Clientes, que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in, cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes", disse a companhia.

Já a Gol afirmou que os sistemas e as operações da companhia nos aeroportos não sofreram impactos até o momento. A LATAM também afirma que até o momento a operação não registrou impactos diante da queda massiva de sistemas relacionados à Microsoft em nível mundial. "O Grupo LATAM recomenda aos seus passageiros que verifiquem o status dos voos como medida de precaução em https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens. O Grupo LATAM lamenta os inconvenientes que essa situação, alheia à sua responsabilidade, possa causar aos seus passageiros".