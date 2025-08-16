Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Flamengo leva Brasil de volta ao ranking das marcas mais valiosas do futebol

Clube está avaliado em US$ 121,2 milhões

Estadão Conteúdo
fonte

Valorização do rubro-negro cresceu 21% (Marcelo Cortes / CRF)

Avaliado em US$ 121,2 milhões, o Flamengo é o clube mais valioso do futebol brasileiro. É o que indica a nova edição do relatório da Brand Finance - consultoria britânica especializada em avaliação de marcas. Entre o levantamento do ano passado e o deste, a valorização do rubro-negro cresceu 21%, o suficiente para colocar o Brasil no ranking dos 50 times mais valiosos no mundo - mais precisamente, na 44ª posição. O Real Madrid e o Barcelona são as duas marcas de clubes de futebol mais valiosas e mais fortes do mundo. O valor de marca do Real Madrid cresceu 19%, alcançando US$ 2,1 bilhões, enquanto o do Barcelona aumentou 16%, chegando a US$ 1,9 bilhão.

Veja mais

image Flamengo confirma lesão leve em Emerson Royal e monitora retornos para enfrentar o Inter
O departamento médico rubro-negro também acompanha outros nomes

image Flamengo bate Inter e fica a um empate em Porto Alegre para alcançar as quartas da Libertadores
Com o resultado, o time rubro-negro precisa de um empate em Porto Alegre, no dia 20

De volta à nossa realidade, times brasileiros que estavam fora do mapa global, entraram no radar após a participação do Mundial de Clubes da Fifa. A marca Botafogo, por exemplo, cresceu 96% e agora vale US$ 24,5 milhões, enquanto o Fluminense vale US$ 30,6 milhões, de acordo com a metodologia utilizada pela Brand Finance - que utiliza uma escala de pontuação para indicadores como valor de patrocínio, títulos conquistados, audiência em mídias digitais e meios de comunicação tradicionais, como televisão.

A nota "triste" do levantamento fica por conta do Palmeiras que, além de voltar "sem mundial" do torneio da Fifa, teve uma queda de 12% no valor da marca, para US$ 74,9 milhões, enquanto o Cruzeiro, que nem foi para os Estados Unidos, aumentou o valor de sua marca em 28%, para US$ 17,4 milhões e entrou para os top 10 das marcas mais valiosas do futebol no Brasil.

Inflação de bets

A acirrada disputa das casas de apostas online para estamparem suas marcas na camisa dos principais times brasileiros, elevou também o patamar de valores investidos em patrocínio. De acordo com a Brand Finance, o investimento total das bets soma US$ 197 milhões - sendo que, deste total, nada menos que US$ 175 milhões, ou R$ 1 bilhão, são os patrocinadores masters - aqueles que estampam o peito da camisa dos jogadores. Vale lembrar que, dos 20 times que disputam a Série A do Brasileirão, apenas dois não têm bets como patrocinadores masters - o Red Bull Bragantino e o surpreendente Mirassol.

O furor das bets resultou em contratos recordes de patrocínio para os dois times de maior torcida no País. Flamengo e Corinthians tiveram alta de 21% e 50% no valor de suas marcas respectivamente. Enquanto o time de Arrascaeta e companhia está avaliado em US$ 1,2 bilhão, a turma de Rodrigo Garro está avaliada em US$ 73,5 milhões. Apesar dos números vistosos, pesquisa da própria Brand Finance mostra que 61% dos torcedores brasileiros de futebol já fizeram uma aposta no esporte, sendo que 69% têm entre 18 e 25 anos, mas, quando questionados se os clubes deveriam rejeitar patrocínios de marcas de apostas, 59% dos torcedores brasileiros responderam que "Concordam Totalmente" ou "Concordam".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BRAND FINANCE/RANKING/MARCAS/BRASIL/FLAMENGO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

rubro-negro

Flamengo leva Brasil de volta ao ranking das marcas mais valiosas do futebol

Clube está avaliado em US$ 121,2 milhões

16.08.25 11h03

Advocacia

Advogado paraense leva experiência em direito societário a congresso nacional no DF

Evento reuniu especialistas para debater temas estratégicos para a gestão e continuidade de empresas no Brasil

16.08.25 8h02

medidas cautelares

Sidney Oliveira paga fiança de R$ 25 milhões e vai para domiciliar com tornozeleira

Já a prisão temporária do auditor fiscal Artur Gomes Da Silva Neto foi mantida

15.08.25 20h03

CERVEJA PARAENSE

Belém sedia Etapa Norte do Conexão Cerveja Brasil e reforça potencial da cerveja no Pará

Evento reúne congresso técnico, competição nacional e festival aberto ao público para impulsionar a cerveja artesanal no Pará e na região Norte

15.08.25 12h46

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

Pedágio

Cobrança de pedágio em rodovias do Pará começa nesta sexta-feira (15); confira os locais

Motoristas poderão usar o sistema eletrônico de pagamento (TAG) para agilizar a passagem

13.08.25 12h49

OPORTUNIDADE

Leilão de veículos apreendidos em Belém: saiba como participar da 5ª edição on-line em agosto

Conheça os detalhes do leilão on-line da Segbel e saiba como visitar e dar lances em mais de 450 veículos apreendidos em Belém

12.08.25 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda