Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo bate Inter e fica a um empate em Porto Alegre para alcançar as quartas da Libertadores

Estadão Conteúdo

Em um jogo no qual cada time foi melhor em cada tempo, o Flamengo saiu na frente na disputa das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Internacional, ao vencer o jogo de ida, nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio, por 1 a 0. Com o resultado, o time rubro-negro precisa de um empate em Porto Alegre, no dia 20, para alcançar as quartas.

Empurrado pela torcida e sob a análise do técnico Carlo Ancelotti que convoca a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 25, o Flamengo tentou pressionar o Inter, mas a equipe gaúcha não se acovardou e se lançou ao ataque para evitar o 'sufoco'.

Os times se revezavam no ataque e a primeira chance foi do Flamengo, quando Luiz Araújo forçou Rochet e fazer boa defesa, aos 12 minutos. Na sequência, Bruno Henrique 'carimbou' a zaga gaúcha.

O bom posicionamento do setor defensivo do Inter impediu o Flamengo de usar a velocidade de seus jogadores de ataque. Ao mesmo tempo, os comandados de Roger Machado buscavam os contra-ataques, mas sem muita convicção, dando a entender de que o empate poderia ser um bom resultado, já pensando no jogo de volta.

Mas uma desatenção em cobrança de escanteio jogou todo o trabalho colorado fora. Luiz Araújo cruzou da esquerda e Bruno Henrique subiu sozinho, diante de três zagueiros, para cabecear e abrir o placar, aos 27 minutos.

O jogo ganhou ritmo. O Inter pareceu abalado e abriu espaço para o Flamengo armar jogadas. Por várias vezes, o time carioca tocou a bola com categoria, dominando o adversário, que já não fazia uma marcação tão efetiva.

Depois de terminar o primeiro tempo com apenas uma finalização contra nove do Flamengo, o Inter voltou do vestiário com outra postura. Com uma marcação mais forte e com bela toque de bola, liderado pelo habilidoso Alan Patrick, a equipe visitante ficou mais tempo com a bola e equilibrou a disputa.

Com três escanteios em seguida, o Inter passa a pressionar, mas sem criar grandes oportunidades. Só Juninho conseguiu incomodar um pouco o goleiro Rossi.

O jogo perde intensidade. O Inter diminuiu a força ofensiva e o Flamengo não finalizou até os 25 minutos. O time rubro-negro passa a ficar mais com a bola e segurou o ímpeto do adversário.

Mesmo sem inspiração, o Inter tentou o empate nos minutos finais com bolas aéreas, facilitando o trabalho de Rossi e de sua zaga.

Cada equipe ainda criou duas oportunidades nos momentos finais, mas o jogo terminou com os times satisfeitos com o resultado. O Flamengo pela vitória e o Inter confiante de que pode reverter semana que vem no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 INTERNACIONAL

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo; Plata (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Cebolinha). Técnico: Filipe Luis.

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Gustavo Prado) e Alan Rodríguez (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Richard), Alan Patrick e Wesley (Vitinho); Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado.

GOL - Bruno Henrique aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Varela e Gustavo Prado.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

RENDA - R$ 5.176.821,50.

PÚBLICO - 68.543 total. (63.567 pagantes).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

Flamengo

Internacional
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time

Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto

13.08.25 18h31

REMO

Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito'

Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B

13.08.25 17h08

Adrenalina

Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally

13.08.25 15h18

Adrenalina

Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo

13.08.25 15h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda