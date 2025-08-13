Flamengo bate Inter e fica a um empate em Porto Alegre para alcançar as quartas da Libertadores Estadão Conteúdo 13.08.25 23h47 Em um jogo no qual cada time foi melhor em cada tempo, o Flamengo saiu na frente na disputa das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Internacional, ao vencer o jogo de ida, nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio, por 1 a 0. Com o resultado, o time rubro-negro precisa de um empate em Porto Alegre, no dia 20, para alcançar as quartas. Empurrado pela torcida e sob a análise do técnico Carlo Ancelotti que convoca a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 25, o Flamengo tentou pressionar o Inter, mas a equipe gaúcha não se acovardou e se lançou ao ataque para evitar o 'sufoco'. Os times se revezavam no ataque e a primeira chance foi do Flamengo, quando Luiz Araújo forçou Rochet e fazer boa defesa, aos 12 minutos. Na sequência, Bruno Henrique 'carimbou' a zaga gaúcha. O bom posicionamento do setor defensivo do Inter impediu o Flamengo de usar a velocidade de seus jogadores de ataque. Ao mesmo tempo, os comandados de Roger Machado buscavam os contra-ataques, mas sem muita convicção, dando a entender de que o empate poderia ser um bom resultado, já pensando no jogo de volta. Mas uma desatenção em cobrança de escanteio jogou todo o trabalho colorado fora. Luiz Araújo cruzou da esquerda e Bruno Henrique subiu sozinho, diante de três zagueiros, para cabecear e abrir o placar, aos 27 minutos. O jogo ganhou ritmo. O Inter pareceu abalado e abriu espaço para o Flamengo armar jogadas. Por várias vezes, o time carioca tocou a bola com categoria, dominando o adversário, que já não fazia uma marcação tão efetiva. Depois de terminar o primeiro tempo com apenas uma finalização contra nove do Flamengo, o Inter voltou do vestiário com outra postura. Com uma marcação mais forte e com bela toque de bola, liderado pelo habilidoso Alan Patrick, a equipe visitante ficou mais tempo com a bola e equilibrou a disputa. Com três escanteios em seguida, o Inter passa a pressionar, mas sem criar grandes oportunidades. Só Juninho conseguiu incomodar um pouco o goleiro Rossi. O jogo perde intensidade. O Inter diminuiu a força ofensiva e o Flamengo não finalizou até os 25 minutos. O time rubro-negro passa a ficar mais com a bola e segurou o ímpeto do adversário. Mesmo sem inspiração, o Inter tentou o empate nos minutos finais com bolas aéreas, facilitando o trabalho de Rossi e de sua zaga. Cada equipe ainda criou duas oportunidades nos momentos finais, mas o jogo terminou com os times satisfeitos com o resultado. O Flamengo pela vitória e o Inter confiante de que pode reverter semana que vem no Beira-Rio. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 1 X 0 INTERNACIONAL FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo; Plata (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Cebolinha). Técnico: Filipe Luis. INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Gustavo Prado) e Alan Rodríguez (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Richard), Alan Patrick e Wesley (Vitinho); Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado. GOL - Bruno Henrique aos 27 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Varela e Gustavo Prado. ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG). RENDA - R$ 5.176.821,50. PÚBLICO - 68.543 total. (63.567 pagantes). LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Flamengo Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! 