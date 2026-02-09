Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Fiscalização aponta irregularidades em postos do país; Pará tem 1.200 litros apreendidos

No Pará, a ANP fiscalizou nove postos de combustíveis nos municípios de Ourilândia do Norte e Tucumã

Thaline Silva*
fonte

A Operação foi realizada ao longo de três dias em nove unidades da federação, foram fiscalizados 171 postos e identificadas 787 irregularidades (Carmem Helena / O Liberal / Arquivo)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) intensificou as ações de fiscalização no mercado de combustíveis em todo o país e apreendeu 1.200 litros de gasolina de aviação no Pará, durante operação realizada no sudeste do estado. A ação integra a Operação Tô de Olho – Abastecimento Seguro, conduzida em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No Pará, as fiscalizações ocorreram no contexto da operação de desintrusão da terra indígena Kayapó, em ação conjunta com a Força Nacional de Segurança. Foram fiscalizados nove postos de combustíveis e um ponto de abastecimento de aviação nos municípios de Ourilândia do Norte e Tucumã. A ANP lavrou um auto de interdição, coletou uma amostra de combustível de aviação para análise em laboratório e realizou a apreensão do volume irregular.

No balanço nacional da operação, realizada ao longo de três dias em nove unidades da federação, foram fiscalizados 171 postos de combustíveis e identificadas 787 irregularidades. A ANP realizou 746 testes de qualidade em 149 postos, resultando na lavratura de 52 autos de infração, além de interdições e apreensões. As ações fazem parte da estratégia permanente da Agência para coibir irregularidades no setor e proteger o consumidor.

VEJA MAIS 

image Irã eleva preços da gasolina pela primeira vez desde protestos de 2019

image Operações no Pará interditam postos e apreendem diesel marítimo e gasolina em três municípios
O Pará está entre os estados que tiveram resultados mais expressivos no período, especialmente pela apreensão de diesel marítimo

Operação no Brasil 

Em outros estados, as fiscalizações também resultaram em autuações e interdições. No Amazonas, 12 postos foram fiscalizados em Manaus, com a lavratura de dois autos de infração. Na Bahia, ações em 42 postos de combustíveis em nove municípios resultaram em 12 autos de infração e duas interdições. No Ceará, 11 postos foram fiscalizados, com nove autos de infração e cinco interdições.

No Distrito Federal, a ANP fiscalizou 22 postos em Brasília, lavrando oito autos de infração. Em Goiás, 23 postos foram fiscalizados em quatro municípios, com oito autos de infração. No Maranhão, 16 postos passaram por fiscalização em Timon e Caxias, com três autos de infração.

Em Minas Gerais, a operação alcançou 34 postos, além de distribuidoras, uma usina de etanol e um transportador-revendedor-retalhista, com nove autos de infração e uma interdição. No Rio de Janeiro, as ações abrangeram 31 postos e um posto marítimo, resultando em nove autos de infração, quatro interdições e na apreensão de 24,4 mil litros de combustíveis.

No Rio Grande do Sul, 12 postos foram fiscalizados em Porto Alegre, com cinco autos de infração e uma interdição. Já em Santa Catarina, sete postos foram fiscalizados em Florianópolis, sem registro de irregularidades. Em São Paulo, oito postos de combustíveis e dez revendas de GLP foram fiscalizados, com seis autos de infração.

Fiscalização planejada

Segundo a ANP, as ações de fiscalização são planejadas com base em dados de inteligência, incluindo denúncias de consumidores, informações do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis e cooperação com outros órgãos. Os estabelecimentos autuados estão sujeitos a multas que variam de R$ 5 mil a R$ 5 milhões, além de sanções administrativas, após o devido processo legal. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 970 0267 ou pela plataforma FalaBR.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS

irregularidades

ANP
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Paraenses enfrentam alta nos custos de transporte no Carnaval de 2026

Levantamento do Dieese/PA aponta aumento, enquanto consumidores relatam dificuldades com hospedagem e planejamento

09.02.26 14h34

ECONOMIA

Exportação brasileira de carne bovina atinge recorde para meses de janeiro, aponta Abiec

Gorduras, tripas e produtos salgados também integraram a pauta exportadora.

09.02.26 13h27

Combustível

Fiscalização aponta irregularidades em postos do país; Pará tem 1.200 litros apreendidos

No Pará, a ANP fiscalizou nove postos de combustíveis nos municípios de Ourilândia do Norte e Tucumã

09.02.26 12h45

Inflação

Mercado reduz previsão da inflação para 3,97% este ano

Estimativa para o PIB é 1,8% em 2026

09.02.26 11h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

modernização

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

03.02.26 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda