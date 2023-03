Fiscais encontram linha de produção de grande porte clandestina de ovos no Pará

Fiscais agropecuários da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em parceria com a Delegacia do Consumidor (Decon) e Procon/Pa, descobriram uma linha de produção clandestina de ovos adulterados na última semana. Os ovos, que eram de codorna e de galinha tipo vermelho e branco, nos tamanhos pequeno, médio, grande, extra e jumbo, eram originalmente de São Paulo e estavam sendo embalados com rótulos falsos utilizando o Selo de Inspeção Federal falsificado.

Os fiscais do Grupo Agropecuário Técnico, Tático e Operacional (Gatto) encontraram 279 mil unidades de ovos adulterados. A produção contava com todos os aparatos para fraudar e enganar o consumidor, já que foram elaborados, preparados e comercializados com características de um produto legítimo.

Estabelecimento é interdidato e produtos passarão por inspeção

O estabelecimento foi interditado e um inquérito policial foi aberto, por desobediência e inobservância aos preceitos dispostos dos regulamento e normas estaduais e federais complementares destinadas a preservar a qualidade e integridade dos produtos, e a saúde do consumidor.

Os ovos passarão por reprocessamento, onde serão lavados, classificados e embalados adequadamente. Aqueles estiverem aptos ao consumo serão doados pela Agência em parceria com a Decon.

Ovos passarão por avaliação e processamento para possível doação (Ascom / Adepará)

A Adepará alerta que os alimentos processados clandestinamente, por não seguirem as exigências sanitárias, colocam em risco a saúde do consumidor, que podem ser contaminados por bactérias que causam sérias doenças, e algumas geram infecções que levam à morte. No caso dos ovos, a contaminação por Salmonella é a mais comum, podendo acarretar problemas intestinais graves em quem eventualmente consumir o produto.

VEJA MAIS

Para ter garantia de um produto fabricado em estabelecimento registrado, com segurança sanitária, o consumidor pode conferir os selos de inspeção impressos na embalagem - Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará, Registro Artesanal da Adepará, Serviço de Inspeção Federal (SIF) e Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi).

A Adepará explica que o serviço de inspeção de produtos de origem animal é um setor importante para o agronegócio e saúde pública, pois garante a comercialização de produtos inspecionados e seguros para consumo, além de assegurar um bom aproveitamento dos produtos, diminuindo a agressão ao meio ambiente, afirmou a gerente do Serviço de Inspeção Estadual, a médica veterinária mestre e especialista Adriele Cardoso.