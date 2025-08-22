Capa Jornal Amazônia
Fintech paraense lança plataforma financeira para ajudar médicos recém-formados; entenda

Plataforma reúne antecipação de recebíveis, gestão de pagamentos e benefícios para profissionais em início de carreira

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Cuidar da saúde financeira também é um desafio para quem cuida da saúde dos outros. Levantamento do Afya Research Center mostra que 72% da renda médica está comprometida com dívidas e despesas fixas, enquanto 30% dos profissionais não conseguem poupar ao final do mês. O cenário evidencia uma vulnerabilidade que atinge diretamente uma das categorias mais valorizadas da sociedade.

Nesse contexto, surgiu em Belém (PA) a Portí, fintech especializada em soluções financeiras para médicos, criada pelo médico e empreendedor Jonathan Sarraf. A empresa lançou um ecossistema digital integrado, que reúne em uma única plataforma ferramentas de organização, antecipação de recebíveis, gestão de pagamentos e benefícios exclusivos, com foco especial nos primeiros anos de carreira.

A startup já foi indicada ao Startup Awards Brasil e conta com o apoio da Casa Azul Ventures, aceleradora que investe em negócios de impacto. A presença em premiações e programas de aceleração reforça a credibilidade do negócio no cenário nacional de inovação.

Integração com softwares de clínicas

A novidade vem acompanhada de uma parceria com a Dr. Click, um dos maiores softwares de gestão de clínicas do Brasil. A integração permite acesso às soluções da Portí diretamente dentro dos sistemas já utilizados por clínicas e gestores.

Startup mira fortalecimento da carreira médica

Para o fundador Jonathan Sarraf, a proposta é ampliar a autonomia e a segurança financeira da categoria.

 “O futuro da saúde também passa pela tecnologia e pela inovação. Queremos fortalecer a carreira médica, oferecendo mais autonomia e segurança financeira, e contribuir para um mercado de saúde mais sustentável”, disse Sarraf.

