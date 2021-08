Contribuintes de Belém podem tirar dúvidas tributárias por WhatsApp

As dúvidas tributárias do contribuinte de Belém podem ser tiradas via WhatsApp. A novidade foi divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), que disponibilizou três contatos.

As mensagens podem ser enviadas para (91) 984656793 (Unidade de Icoaraci); (91) 984654563 (Unidade do Pátio Belém); (91) 984661055 (Unidade do Parque Shopping). Serão respondidos apenas dúvidas em texto. Ligações não serão aceitas.

Uma alternativa para tirar dúvidas, para responder ao cidadão como se encaminhar e para onde se encaminhar para resolver os seus problemas com a Secretaria de Finanças”, explica a secretária de Finanças, Káritas Rodrigues.