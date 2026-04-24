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Economia

Fim da escala 6x1 'é tendência mundial', diz ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio

Segundo o ministro, é legítimo quem é contra usar argumentos para defender seu ponto, mas que, para ele, não haverá aumento de preços nos produtos por conta da redução de jornada

Estadão Conteúdo
fonte

Carteira de trabalho. (Foto: Agência Brasil)

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse nesta sexta-feira, 24, que o fim da escala 6x1 é uma tendência global, mas que será necessário muito diálogo. Ele participa do programa "Bom dia, ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Conforme ele, o fim da escala "6x1 não é apenas uma tendência no Brasil, é uma tendência mundial. O mundo todo está discutindo a redução de jornada de trabalho. Quem já experimentou a redução de jornada de trabalho colheu bons resultados", afirmou.

Segundo o ministro, é legítimo quem é contra usar argumentos para defender seu ponto, mas que, para ele, não haverá aumento de preços nos produtos por conta da redução de jornada.

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"Esse é um argumento, eu acho que é legítimo. Quem é contrário precisa, de fato, colocar na mesa os seus argumentos para que possamos edificar. Só assim ele se constrói. O que eu acho é que não há esse impacto", declarou.

Ele disse ter preocupação com o setor de varejo, entretanto, afirma que será preciso negociação entre os trabalhadores e empresários do setor.

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6X1/JORNADA/PEC

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