Fim da escala 6x1 'é tendência mundial', diz ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse nesta sexta-feira, 24, que o fim da escala 6x1 é uma tendência global, mas que será necessário muito diálogo. Ele participa do programa "Bom dia, ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Conforme ele, o fim da escala "6x1 não é apenas uma tendência no Brasil, é uma tendência mundial. O mundo todo está discutindo a redução de jornada de trabalho. Quem já experimentou a redução de jornada de trabalho colheu bons resultados", afirmou.

Segundo o ministro, é legítimo quem é contra usar argumentos para defender seu ponto, mas que, para ele, não haverá aumento de preços nos produtos por conta da redução de jornada.

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"Esse é um argumento, eu acho que é legítimo. Quem é contrário precisa, de fato, colocar na mesa os seus argumentos para que possamos edificar. Só assim ele se constrói. O que eu acho é que não há esse impacto", declarou.

Ele disse ter preocupação com o setor de varejo, entretanto, afirma que será preciso negociação entre os trabalhadores e empresários do setor.