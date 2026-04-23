Azi é elogiado por petistas e bolsonaristas, mas relatoria da 6x1 é incerta

Por Leticia Fernandes, do Estadão

O deputado Paulo Azi (União-BA), elogiado por parlamentares governistas e de oposição por sua condução como relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da proposta que acaba com a escala trabalhista de 6x1, foi mencionado por políticos ouvidos pela Coluna do Estadão como um dos nomes mais indicados para relatar a matéria também na comissão especial.

Mas a escolha do seu nome, por ora, é considerada improvável. Azi demonstrou resistência em assumir função, logo após a votação na CCJ, diante do potencial polêmico do tema em ano eleitoral. Além disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), busca um nome com "capacidade de interlocução" na Casa ainda vai conversar com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, antes de bater o martelo, o que só deve ocorrer na semana que vem.

Nesta quinta-feira, 23, Hugo Motta citou apenas um parlamentar, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que estava ao seu lado quando falou com a imprensa.

Autores das PECs e líder do PL elogiaram trabalho na CCJ

Os dois autores das PECs que tramitam apensadas na Câmara, os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP), citaram à Coluna o nome de Azi como uma possibilidade que agradaria a esquerda. Avaliaram que, apesar de ser de um partido de oposição, ele se mostrou "ponderado", "equilibrado" e apresentou um relatório técnico.

Na reunião da CCJ que aprovou a admissibilidade da PEC, nesta quarta-feira, 22, deputados dos dois lados do espectro político elogiaram a condução de Azi, reforçando que ele fez um "relatório técnico".

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), chegou a brincar com o relator, afirmando que ele conduziu o tema com equilíbrio e "o bom ritmo baiano, que é devagar, mas sempre chega".