Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Azi é elogiado por petistas e bolsonaristas, mas relatoria da 6x1 é incerta

Deputados dos dois lados do espectro político elogiaram a condução de Azi, reforçando que ele fez um "relatório técnico"

Estadão Conteúdo
fonte

Deputado federal Paulo Azi (União-BA), relator da PEC da escala 6x1 na Câmara dos Deputado (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias)

Por Leticia Fernandes, do Estadão

O deputado Paulo Azi (União-BA), elogiado por parlamentares governistas e de oposição por sua condução como relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da proposta que acaba com a escala trabalhista de 6x1, foi mencionado por políticos ouvidos pela Coluna do Estadão como um dos nomes mais indicados para relatar a matéria também na comissão especial.

Mas a escolha do seu nome, por ora, é considerada improvável. Azi demonstrou resistência em assumir função, logo após a votação na CCJ, diante do potencial polêmico do tema em ano eleitoral. Além disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), busca um nome com "capacidade de interlocução" na Casa ainda vai conversar com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, antes de bater o martelo, o que só deve ocorrer na semana que vem.

Nesta quinta-feira, 23, Hugo Motta citou apenas um parlamentar, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que estava ao seu lado quando falou com a imprensa.

Autores das PECs e líder do PL elogiaram trabalho na CCJ

Os dois autores das PECs que tramitam apensadas na Câmara, os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP), citaram à Coluna o nome de Azi como uma possibilidade que agradaria a esquerda. Avaliaram que, apesar de ser de um partido de oposição, ele se mostrou "ponderado", "equilibrado" e apresentou um relatório técnico.

Na reunião da CCJ que aprovou a admissibilidade da PEC, nesta quarta-feira, 22, deputados dos dois lados do espectro político elogiaram a condução de Azi, reforçando que ele fez um "relatório técnico".

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), chegou a brincar com o relator, afirmando que ele conduziu o tema com equilíbrio e "o bom ritmo baiano, que é devagar, mas sempre chega".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

investigação

MP de contas pede para TCU investigar repasse de emendas da saúde a municípios

Só na saúde, as transferências do governo federal aos municípios por meio das emendas somavam R$ 2,5 bilhões em 2016

23.04.26 20h41

decisão

Justiça nega recurso de 'careca do INSS' contra uso do apelido por jornalistas

Camilo acusava os jornalistas de "injúria" e "calúnia" pelo uso do apelido

23.04.26 20h36

política

Azi é elogiado por petistas e bolsonaristas, mas relatoria da 6x1 é incerta

Deputados dos dois lados do espectro político elogiaram a condução de Azi, reforçando que ele fez um "relatório técnico"

23.04.26 20h27

Carreira militar

Governo do Pará vai convocar mais de dois mil policiais militares e bombeiros

Os aprovados em concurso público já começam o período de habilitação em 4 de maio

23.04.26 18h25

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

crítica

Desembargadora que ganhou R$ 91 mil em março: fim de penduricalho levará juízes à 'escravidão'

"Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos, porque não vão poder pagar consulta", disse. E acrescentou. "Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu?"

20.04.26 14h48

Política

Após 4º voto pela condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação, Mendonça suspende julgamento

Caso está sendo analisado pelo plenário virtual da Corte desde a última sexta-feira (17)

22.04.26 20h02

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: confira as profissões que não serão inclusas se a proposta for aprovada

A mudança não deve ser estendida a todas as áreas de atuação, devido a elas não estarem de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

16.04.26 18h20

DIFAMAÇÃO

Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação no STF

Relator do caso, ministro Alexandre de Moraes propôs pena de um ano de detenção e multa em ação movida por Tabata Amaral sobre publicações nas redes sociais

17.04.26 13h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda