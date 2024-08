Fiepa promove encontro para apresentar linhas de crédito da NIB para pequenas e médias indústrias

Representantes de instituições financeiras se reuniram no Linhas de Financiamento à Nova Indústria Brasil (NIB), promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (Nac), em parceria com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), para apresentar os detalhes do programa do Governo Federal e as opções de crédito disponíveis para as empresas industriais paraenses de pequeno e médio porte. O encontro aconteceu nesta segunda-feira, na sede da Fiepa, em Belém.

O programa prevê investimentos de R$ 300 bilhões até 2026, que serão geridos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o intuito de promover a neoindustrialização a partir da descarbonização e modernização do parque industrial brasileiro.

A NIB inclui aplicação de recursos financeiros e não financeiros para as áreas prioritárias. Por meio de diferentes linhas de crédito, equity e recursos não reembolsáveis, o Governo Federal estabeleceu o Plano Mais Produção (P+P) para fomentar a produção e a inovação do setor industrial.

Dentro do plano, são contemplados os seguintes eixos: Indústria Mais Inovadora e Digital; Indústria Mais Verde; Indústria Mais Exportadora; e Indústria Mais Produtiva. Dos R$ 130,9 bilhões aprovados pelo P+P, R$ 1,7 bilhão foram para o Pará, com a maioria dos recursos destinados para pequenas empresas, com destaque para o eixo de produtividade (R$1,47 bi), entre 2023 e julho de 2024.

De acordo com Maria Aparecida Rosa, consultora da CNI, as condições de financiamento do país estão atreladas a políticas econômicas e de taxa de juros, além do controle da inflação.

De janeiro a julho deste ano, já foram liberados R$ 49 bilhões pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), sendo R$ 1,822 bilhão ao Pará, o que corresponde a 3,7% em relação ao total desembolsado pela instituição até agora.

Pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac) com garantia do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), administrado pelo BNDES, foram R$ 1,196 bi ao Pará, dos R$ 74,41 bilhões disponíveis para todo o país.

Do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o montante destinado ao Pará até abril deste ano foi de R$ 1,059 bilhão, sendo a maior quantia da região, dos R$ 3,935 bilhões destinados ao Norte.

O presidente da Fiepa, Alex Carvalho, pontuou que os investimentos agregam um novo patamar à participação da indústria na economia brasileira.

“Nós estamos, aqui, diante de empresários que anseiam por oportunidades e pela capacidade de colocar em prática, através de instituições financeiras e programas de incentivo à indústria, mas, fundamentalmente de mostrar ao Brasil e ao mercado o nosso valor, de quem empreende, de quem emprega, e de quem produz”, destacou Carvalho.

Linhas de crédito reembolsável incluídas na nova indústria brasil:

Finep Mais Inovação

Finep Aquisição Inovadora

Finep Apoio Direto à Inovação - Ações de Fomento

Finep Apoio Direto à Inovação - Finep Telecom

Finep Inovacred

Finep Inovacred Telecom

Finep Inovacred Conecta

Finep Inovacred Expresso

Finep Inovacred 4.0

Programa BNDES Mais Inovação

BNDES Finame Máquinas e Equipamentos

BNDES Finame - Baixo Carbono

BNDES Crédito Rural

BNDES Finame Máquinas 4.0

BNDES Finame Serviços 4.0