FGTS: veja onde e como consultar seu saldo em poucos passos

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, tem como objetivo trazer uma segurança financeira para todo trabalhador com carteira assinada. Esse direito auxilia, por exemplo, em caso de demissão sem justa causa. Os empregadores devem depositar, mensalmente, em torno de 8% dos rendimentos do trabalhador, considerando além dos salários, abonos, gorjetas, adicionais, aviso prévio, comissões e 13° salário.

Os pagamentos são depositados em uma conta vinculada ao CPF do trabalhador na Caixa Econômica Federal e devem ser feitos até o dia 7 de cada mês, ou no último dia útil anterior, quando cair em um fim de semana ou feriado. Para consultar o saldo da sua conta do FGTS, é possível usar três diferentes modalidades: aplicativo, site ou SMS.

Consulta no site da Caixa

Disponível apenas para quem possui conta na Caixa, essa consulta pode ser realizada no site, através do endereço: www.caixa.gov.br. Dentro da plataforma, busque por “Benefícios e Programas” ou "Serviços ao Cidadão", e clique em “FGTS”. Nesta etapa, selecione “Extrato do FGTS”, onde será solicitado os números do PIS e do CPF, além da sua senha. Para concluir o processo, busque a opção “Extrato Completo”.

Consulta no aplicativo

O aplicativo do FGTS está disponível nas lojas virtuais de aplicativos dos sistemas operacionais Android e iOS. Para realizar o cadastro no app, é necessário informar alguns dados: CPF; nome completo; número de celular; data de nascimento; CEP; e-mail e fornecer uma senha numérica. Os que já possuem cadastro, precisam apenas fazer o login.

Na parte superior da página principal do aplicativo aparecerá a opção "Saldo Total". Para verificar o saldo, busque a opção "Toque para exibir o saldo". Abaixo, há o quadro "Resumo do Seu FGTS", em que é possível verificar o extrato completo, através dos pagamentos realizados por todas as empresas em que a pessoa já trabalhou ou ainda trabalha.

Consulta por SMS

Outra opção oferecida pela Caixa Econômica Federal passou a oferecer a opção de receber mensalmente o extrato do FGTS por mensagens de texto. Essa opção pode ser acessada dentro do próprio aplicativo, para isso, é necessário ter cadastro no aplicativo.

Dentro do aplicativo, no canto inferior direito, há a opção "mais", que leva a um outro menu, onde basta clicar em "SMS". Nessa área, é preciso fornecer o número de telefone pelo qual o trabalhador receberá o extrato. Assim, sempre que houver um depósito na conta ou quando valores para saques forem liberados, a pessoa recebe uma mensagem.