FGTS Futuro: Financiamento poderá ser contratado a partir de abril

A Caixa Econômica Federal anunciou que, em até 15 dias, os trabalhadores formais que recebem até R$ 2.640 poderão contratar financiamentos do Minha Casa, Minha Vida usando depósitos futuros que o empregador fizer no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com o banco, as operações dessa modalidade de crédito estarão disponíveis nas próximas duas semanas. A instituição antecipou as normas operacionais para começar a comercializar o FGTS Futuro.

Nesta semana, o Conselho Curador do FGTS regulamentou o FGTS Futuro para a compra da casa própria. O caução do crédito disponível na conta do FGTS deverá ser autorizado pelo mutuário no momento da contratação do crédito habitacional, que poderá ser feita diretamente pelo aplicativo FGTS.

Durante a contratação, o banco informará ao trabalhador o valor da prestação e a capacidade de pagamento com ou sem os depósitos futuros. Caberá ao mutuário escolher a modalidade de crédito. Caso opte pelo FGTS Futuro, os depósitos que vierem a ser feitos pelo empregador serão bloqueados na conta vinculada até a quitação total do saldo devedor.

Em caso de demissão, o saldo da conta atrelado ao financiamento do imóvel não poderá ser sacado. Todo o excedente disponível na conta de FGTS será usado para reduzir a dívida, com exceção do recolhimento da multa rescisória de 40% no caso de demissão, que é exclusiva do trabalhador.