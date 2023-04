Fenearte: Pará seleciona artesãos para participarem da feira nacional em Pernambuco

Foi publicado pela Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda (SEASTER), na edição desta quinta-feira (6), do Diário Oficial do Estado do Pará, o edital de chamamento público para seleção de artesãos interessados em participar da 23ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (FENEARTE), que será realizada entre os dias 5 a 16 de julho de 2023, no Centro de Convenções de Olinda, em Pernambuco. Os selecionados irão ocupar um espaço coletivo de divulgação e comercialização de produtos artesanais do Estado durante o evento.

Conforme o edital, serão disponibilizadas oito oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

06 para entidades representativas;

01 para artesão individual;

01 para artesão MEI

Cada entidade representativa poderá selecionar até cinco artesãos, sendo que apenas dois deverão ser indicados pela entidade para participar no estande do estado como expositor levando as peças dos demais que forem selecionados.

No caso do artesão individual, para participar da seleção, é preciso estar cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), com Carteira Nacional dentro do prazo de validade no momento da inscrição e não fazer parte de nenhuma entidade representativa (associação, cooperativa, entre outras). Já o Artesão Microempreendedor Individual (MEI), além desses requisitos, é necessário apresentar ato de constituição como MEI.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período de 08 a 12 de maio de 2023, presencialmente, na SEASTER, localizada na Avenida José Malcher, Nº 1018 – bairro: Nazaré, de segunda a sexta, das 08 às 14 horas. Também é possível se inscrever pelos Correios, via SEDEX, com aviso de recebimento (A.R.), devendo a correspondência ser postada dentro do prazo estabelecido.

Durante a seleção, serão avaliados itens como referência à cultura popular (inspiração nos elementos da cultural); Criatividade (originalidade, não seguindo as normas preestabelecidas e nunca imitando o que já foi feito repetidas vezes por outros artesãos); Linguagem própria (estilo reconhecido como uma forma de expressão do autor); Tradição (matéria prima e modo de fazer que seja transmitido de

geração em geração e representam o local); Expressão contemporânea (peças com elementos de afirmação de um estilo de vida moderno); Inovação (utilização de técnicas de produção e materiais de forma inovadora); Consciência ambiental (utilização de material reciclado e/ou

aproveitamento de resíduos com outras formas de valorização do modo de vida sustentável); Apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, cartão); Produto associado à cultura local (possuir atributos / características culturais da região ou com a iconografia do Estado); Utilizar maquineta de cartão de crédito na comercialização dos produtos; e não ter recebido nos últimos 12 meses, apoio para comercialização de produtos artesanais de entidades ou órgãos públicos.

Custos da viagem

Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados de produtos e pessoal, hospedagem, alimentação e outros gastos durante todo o evento.