Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos e negociações até esta segunda

Os paraenses que estão endividados podem participar, até esta segunda-feira (5), do Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece a chance de quitar dívidas por valores que vão de R$ 0,99 até R$ 100. O Pará é o destaque do Norte no número de renegociações - desde o início do Feirão, mais de 109 mil renegociações foram realizadas e mais de R$ 220 milhões gerados em descontos, possibilitando que os paraenses deem o primeiro passo para começar 2023 com o nome limpo. Segundo levantamento da Federação do Comércio do Pará (Fecomércio-PA), 61,2% das famílias do Estado estão endividadas.

As negociações do Feirão Serasa Limpa Nome podem ser feitas pelos canais digitais da empresa. Com o pagamento da dívida, o consumidor pode anular na hora a negativação. A gerente da plataforma Limpa Nome, Aline Maciel, diz que, além das 20 milhões, há ainda outras 250 milhões de ofertas de renegociação de dívidas com desconto médio acima de 70%, chegando a 99%. "Criamos a promoção para alertar os milhares de donos dessas contas, pois a maioria dos brasileiros desconhece que pode recuperar crédito e recomeçar a vida com poucos recursos", diz Maciel.

O mutirão de negociação Serasa reúne em 2022 o dobro de empresas do ano passado: são atualmente 267 parceiros, entre bancos, telefonia, comércio, varejo, universidades e outros segmentos. Algumas das empresas são o Bradesco, Bradesco Cartões, Bradesco Financiamentos, Itaú, Renner, Claro, Casas Bahia, C6 Bank, Avon, Natura, Banco do Brasil, Ipanema, Magalu, Tim, Santander, Oi, Vivo, Sky, Riachuelo, Inter, Heineken, Havan, O Boticário, Unimed, Estácio e outros.

Passo a passo

1. Acesse o site do Feirão

2. Confira as dívidas negativadas e contas atrasadas disponíveis

3. Escolha a melhor opção e conclua o acordo

4. Pague o boleto

Canais para negociação

Aplicativo Serasa

Baixe grátis o aplicativo no Google Play ou na App Store

WhatsApp Serasa oficial

Adicione o número (11) 99575-2096 e mande uma mensagem

Telefone Serasa

Também é possível negociar dívidas e contas atrasadas pelo 0800 591 1222

Serasa nos Correios

São mais de 7 mil agências dos Correios pelo Brasil para negociar dívidas