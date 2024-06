Feirão de Verão encerra neste domingo (23/06) com ofertas de seminovos no Mangueirão

Neste domingo (23/06), das 9h às 21h, chega ao fim o Mega Auto Feirão de Verão 2024 com ofertas de veículos seminovos e usados, no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, na avenida Augusto Montenegro, bairro do Mangueirão, em Belém. O maior feirão multimarcas da região Norte começou na quarta-feira (19) e colocou mais de mil veículos à venda, desde carros compactos até modelos de luxo, além de motocicletas. A expectativa da organização é superar a marca de 310 vendas, entre carros e motos.

Mauro Cleber, organizador do evento, explica a diferença entre o Feirão de Verão e o ‘Limpa Pátio’, que costuma ser realizado no Hangar Centro de Convenções: "No Hangar, são 22 lojas com 14 carros; e no Mangueirão, são 25 lojas com 40 carros. Além disso, temos aqui três lojas de motos", esclarece.

Segundo Mauro, até a manhã de sexta-feira (21/06), mais de duas mil pessoas já haviam visitado o feirão. A expectativa é de que o número de visitantes aumente significativamente neste domingo, porque “os finais de semana são dias em que as famílias podem decidir a compra. É quando o pai sai com a mãe e os filhos, e eles vêm fazer uma escolha mais tranquila, o que aumenta a movimentação", destacou o organizador.

No balanço de veículos negociados, os carros saem na frente. "Sempre carro vende mais do que moto, até pela quantidade de oferta que tem. E o cliente, hoje, está muito mais sábio na hora da compra. Ele realmente vai de loja em loja, pegar proposta e buscar uma parcela menor para financiar”, acrescenta.

Facilidades

Além da variedade de veículos, o feirão oferece condições especiais de financiamento para os compradores. O Bradesco, banco apoiador do evento, facilita pagamentos em até 60 meses para carros e até 48 meses para motos, com a primeira parcela a ser cobrada nos meses de setembro e agosto, respectivamente. A entrada também poderá ser parcelada no cartão de crédito, ou negociada mediante oferta de um veículo usado pelo comprador.

O feirão também conta com um cartório de plantão para autenticar e reconhecer assinaturas, visando à praticidade dos interessados em comprar um veículo.

"Às vezes, R$ 100 de uma parcela faz a diferença numa compra. E o banco, presente, consegue dar esse desconto. Há uma variação muito grande entre dar a entrada e conseguir ter um parcelamento melhor, uma taxa melhor. Por isso, é sempre bom o cliente vir ao feirão e negociar pessoalmente, com uma taxa menor", comenta Mauro Cleber.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (91) 98989-2666.

Último dia do Mega Auto Feirão de Verão

Data : domingo, 23 de junho

: domingo, 23 de junho Horário : 9h às 21h

: 9h às 21h Local: Estacionamento do Estádio Olímpico do Pará — Rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 03 (bairro do Mangueirão)