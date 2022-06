Feira vai promover vitrine para negócios paraenses

A Associação Comercial do Pará (ACP) lançou na noite desta quarta-feira, 01, a 9ª edição da Pará Negócios, a maior feira do segmento na Região Norte. Este ano, o encontro ocorrerá nos dias 03 e 04 de dezembro, no Hangar Centro de Feiras e Convenções da Amazônia, em Belém.

Esta será a primeira edição do evento em formato 100% presencial após dois anos de pandemia. Por isso e em razão da expectativa para fomentar o movimento de retomada econômica, os organizadores esperam que a Pará Negócios alcance números superiores aos de 2019. Na época, foram 32 mil participantes, 250 expositores e mais de R$ 10 milhões em negócios fechados. Para 2022, a ideia é atrair novamente 32 mil visitantes, movimentar mais de R$ 15 milhões em negócios, além de realizar a capacitação de mais de 12 mil pessoas.

Para Elizabete Grunvald, presidente da ACP, a feira também cumpre um papel importante no sentido de promover as empresas e os produtos do estado, independente do porte do empreendimento. “Nessa feira a gente dá visibilidade às micro e pequenas empresas, pessoas que estão começando seus negócios ou que interromperam seus negócios, além de toda uma programação técnica que facilita a gestão. Os benefícios são muitos para todos, desde microempreendedores a grandes empresas”, afirma.

Neste ano, a ACP ampliou a parceria com outras instituições e, com isso, a Pará Negócios será correalizada em parceria com o Sebrae e o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. “Nós acreditamos que a soma dos esforços das entidades é que faz a gente cumprir a missão de melhorar o ambiente de negócios”, destacou Elizabete Grunvald.

Além da feira, a Pará Negócios terá programação com capacitações, rodadas de negócios e atrações culturais. Os empreendedores interessados em expor no evento e conhecer outras novidades da programação, podem entrar em contato pelos telefones (91) 4005-3900 / 98210-2666.