Feira Pará Trigo começa nesta quarta-feira (10/04), no Hangar; saiba como participar

O Hangar Centro de Convenções recebe, de 10 a 12 de abril, mais uma edição da Feira de Panificação, Confeitaria e Food Service, a Pará Trigo 2024. O evento é organizado pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Pará (Sindipan) e deve reunir 12 palestrantes, que falarão sobre técnicas de panificação, crescimento do setor e empreendedorismo.

De acordo com a organização da feira, a expectativa é que, neste ano, o público seja o dobro do que o recebido no ano passado, com a presença de cerca de quatro mil pessoas por dia de programação. O Sindipan afirma que o segmento está em constante expansão e destaca o faturamento de R$ 128,92 bilhões, registrado em 2023 no país, e aposta em R$ 140 bilhões para este ano.

Além das palestras, haverá aulas, shows, venda de produtos e maquinários. A abertura do evento será às 15h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site do Sindipan, onde também está disponível a programação completa. A entrada custa R$ 30, mas o ingresso para cada palestra custa R$ 60, que garante o acesso à feira. Cada palestra terá o limite máximo de 150 participantes.

Para o diretor do Sindipan, Alex Batista, a feira é uma oportunidade para os empreendedores de vários segmentos que trabalham com fermentação no geral. “A Pará Trigo é importante para fomentar a inovação e o desenvolvimento do setor aqui no Estado. Muitas das vezes, quem está na frente, está inovando, está indo participar desses eventos em São Paulo, ou seja, aí tem um custo de passagem, hospedagem, para poder estar nesses eventos. Aqui, o empresário não vai precisar se deslocar, então, com um investimento muito menor, ele tem acesso a uma feira tão boa quanto as feiras de São Paulo e dos grandes centros”, declara Alex Batista.