Feira Pará Negócios começa neste sábado, em Belém; veja destaques do evento

Começa neste sábado (3) a 9ª edição da Feira Pará Negócios, no Hangar, em Belém. Organizado pela Associação Comercial do Pará (ACP) e com a correalização do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, o evento marca a retomada presencial da feira após dois anos de pandemia, abordando o tema “Superação e Crescimento”. A expectativa é de movimentar R$ 15 milhões em negócios ao longo da programação, que continua no domingo (4) e conta com cerca de 300 expositores e mais de 150 palestras. Também são esperados, ao longo dos dois dias, 32 mil visitantes, com possibilidade de atingir 15 mil oportunidades de capacitação.

O início da programação de hoje está marcado para às 9h, com destaque para as participações do Seminário de Material de Construção, da Associação dos Comerciantes de Material de Construção (Acomac); Amazônia Summit, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); XVII Encontro de Educadores e Gestores, da C.S. Educação; Tecnologia e Inovação, do Açaí Valley; Simpósio Norte com Estética, da Câmara Setorial de Beleza; Seminário de Ópticas, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém (CDL-Belém); e Conjove Summit, do Conselho de Jovens Empresários (Conjove).

Já no domingo (4), a programação técnica premium inclui destaques na área de estética, como o workshop Amazônia na Pele - Cosméticos, do Sebrae; Gestão de Barbearia e Técnica de Corte, com Helillyton Estranho Silva; Ozonioterapia e Cosmetologia Estética em 5 Dimensões, com Marcelo Shuman; Segredo dos Loiros, com Francisco Costa; Hyaluron Press Tratamento de Volume de Lábios e Botox, Colágenos Absorvíveis e Revitalização Labial e Tratamento Capilar na Micropigmentação, com Lindalva Canaan; além de novamente Tecnologia e Inovação, do Açaí Valley, e Seminário de Material de Construção, da Acomac. Nos dois dias, a programação é longa e pode ser acessada neste site.

Importância

Segundo a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, a feira tem um papel fundamental no desenvolvimento da economia do Estado, apresentando ao mercado as novidades do mundo do empreendedorismo. "O retorno da Pará Negócios em 2022 é muito importante e emblemático não só para a Associação, mas sobretudo para sinalizar ao mercado que o momento é de superação e crescimento, colocando na vitrine os produtos e serviços, fazendo negócios e ainda aproveitando as diversas oportunidades de capacitação e diversas novidades que teremos em toda programação no maior evento de negócios da região Norte”, declara.

Um dos destaques da programação deste ano é o Inova Amazônia, fruto da parceria da ACP e do Sebrae na construção da Pará Negócios. O espaço vai reunir cerca de 100 expositores e contar com uma programação voltada para o crescimento econômico e o empreendedorismo na Amazônia Legal. Nos dois dias de programação, o público poderá participar de encontros técnicos como workshops, palestras e fóruns, rodadas de negócios nacionais e internacionais, assim como terá acesso a uma extensa oferta de capacitações.

Executivo

O governo do Pará marcará presença na edição da feira de 2022, neste final de semana. O evento conta com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), de Administração Penitenciária (Seap) e de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), além da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) e do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT Guamá).

A Codec vai promover, neste sábado (3), a partir das 17h, a palestra "Perspectivas de Desenvolvimento Econômico no Estado do Pará", apresentando os principais projetos em curso no âmbito do Executivo estadual na área industrial, entre eles a implantação dos Distritos Industriais de Castanhal, Marajó, São João de Pirabas e de Santarém, além da Zona de Processamento de Exportações (ZPE), em Barcarena. "A Codec tem a missão de desenvolver a economia do Pará e está se empenhando em fazer isso através dos Distritos Industriais, que serão importantes para que tenhamos a verticalização da nossa produção, gerando benefícios para a população, como emprego e renda. Com a efetivação desses projetos, o governo do Estado, através da Codec, sem dúvida, irá modificar a vida de muitos paraenses", diz o presidente da Codec, Lutfala Bitar.

Já a Seap fará parte da programação demonstrando a reinserção social de forma geral e apresentando todas as possibilidades da reinserção com foco na prospecção de negócios que possam utilizar a mão-de-obra dos apenados, gerando renda para os internos que já participam de algum projeto dentro da Secretaria - o "Escritório Social" e a Zona Econômica de Produções e Serviços no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará terão destaque no evento. A Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), formada por mulheres custodiadas e referência no empreendedorismo feminino, também estará presente. O PCT Guamá, por sua vez, oferecerá aos participantes um espaço para exposições, mentorias e consultorias de empresas, startups e laboratórios instalados no Parque.