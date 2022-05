Feira do Pescado oferece produto variados e com preços mais acessíveis neste sábado (7)

Mais uma edição da tradicional Feira do Pescado acontecerá no próximo sábado (7), véspera do Dia das Mães. Serão vendidos peixes, mariscos e afins, a um preço até 30% mais barato do que em outros locais de comercialização. A Feira será realizada na Aldeia Amazônica, bairro da Pedreira, em Belém, a partir das 7h da manhã até às 14h da tarde.

"Será praticada a venda de peixe, marisco, massa de caranguejo, polpa de fruta, camarão, entre outros. Tudo com preço justo; a feira é para todos os públicos. Convidamos toda a população para que participe", destacou o coordenador de aquicultura da Sedap, engenheiro de pesca Alan Pragana.

A programação é uma realização conjunta do Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon). A ação contará com a parceria também do fornecedor Kennedy Mariscos e Pescados.

"O fornecedor também executará essa ação. Nós conversamos e ele colocou um preço de custo nos produtos dele", explicou Alan Pragana. Ele estima que o preço estará em torno de 30% mais barato que o preço comumente praticado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)