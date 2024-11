Feira de Empregabilidade em Belém terá oportunidades de emprego, qualificação e atendimentos grátis

Na próxima quarta-feira, dia 27, Belém será palco de um evento para profissionais e empresas do setor de transporte: a Feira de Empregabilidade, promovida pelo SEST SENAT. Com programação das 9h às 17h, terá oportunidade para quem busca impulsionar sua carreira ou fortalecer sua atuação no mercado, oferecendo diversas iniciativas para todos os públicos.

A Feira tem como principal objetivo conectar talentos a empresas, promovendo a empregabilidade e o desenvolvimento do mercado regional. Aberto a toda a comunidade, o evento será uma plataforma dinâmica para quem deseja se qualificar, trocar conhecimentos e estabelecer novas parcerias.

Veja o que terá na Feira de Empregabilidade

Vagas de emprego compatíveis com diferentes perfis e qualificações;

Networking com empresas, especialistas e profissionais do setor;

Serviços de qualificação profissional, com cursos e orientações sobre o mercado de trabalho;

Oficinas de capacitação voltadas para o aprimoramento de habilidades profissionais;

Apoio à recolocação no mercado e suporte para empresas na seleção de mão de obra qualificada.

Gratuito e aberto para a comunidade, o evento será uma importante plataforma para fortalecer a empregabilidade na região e contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico e social. Além disso, as oficinas práticas e os atendimentos personalizados serão diferenciais importantes para quem busca um impulso na carreira ou uma mudança de rumo profissional.

A Feira ocorrerá na sede do SEST SENAT, localizada na Av. Augusto Montenegro, Km 12, 765, em Belém. Para confirmar presença ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (61) 2017-0073.

Essa iniciativa reforça o compromisso do SEST SENAT com a qualificação profissional, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, além de oferecer suporte tanto para profissionais que buscam oportunidades de crescimento quanto para empresas que desejam contratar mão de obra qualificada para o setor de transporte.