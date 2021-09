Fábrica de latas de alumínio vai aumentar a oferta de emprego em Benevides

Líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio, a Ball Corporation anunciou que vai reabrir a fábrica de latas de alumínio para bebidas no município de Benevides, integrado à Região Metropolitana de Belém, no Pará. Com investimento de US$ 65.8 milhões, a nova unidade, prevista para ser inaugurada no primeiro semestre do próximo ano, terá capacidade para produzir 1.2 bilhão de latas por ano e aumentará a oferta de empregos na região, oferecendo mais de 100 vagas de trabalho. Esta será a 12ª fábrica da Ball no Brasil.

“A fábrica de Benevides oferecerá vários tamanhos de latas de alumínio em diferentes linhas de produção e, ao apoiarmos a crescente demanda dos clientes da região por latas de bebidas sustentáveis de alumínio, vamos colaborar para alavancar os mercados do Norte e Nordeste do Brasil,” afirma Carlos Pires, Presidente da Ball América do Sul.

Considerada a embalagem mais sustentável da cadeia de bebidas, a lata de alumínio é 100% reciclável e, quando descartada corretamente, retorna às prateleiras em apenas 60 dias como uma nova lata – um exemplo de economia circular. Só no Brasil, seu índice de reciclagem chega a 97,4%. Em consequência da grande procura pelo consumidor, o mercado nacional de latas de alumínio tem respondido com dados positivos: segundo informações da Abralatas (Associação Brasileira de Produtores de lata de alumínio para bebidas), foi registrado, no primeiro semestre deste ano, um aumento de 22,6% nas vendas de latas às empresas envasadoras de bebidas em comparação com o mesmo período de 2020. O País é o terceiro maior produtor de latas de alumínio do mundo, com um volume anual de 32 bilhões de unidades (2020).O investimento no Pará, com a reabertura da fábrica em Benevides, tem como objetivo reforçar a presença da empresa na região e atender às necessidades de diferentes clientes de forma mais eficiente.

Neste cenário, a Ball Corporation fornece soluções inovadoras e sustentáveis de embalagens de alumínio para clientes de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos, bem como aeroespacial e outras tecnologias e serviços. Em todo o mundo, 21,5 mil pessoas trabalham na companhia e suas subsidiárias, que registraram vendas líquidas de US$ 11,8 bilhões em 2020. Na América do Sul, a empresa conta com 15 fábricas, distribuídas entre Brasil, Chile, Argentina e Paraguai.