Exportações de veículos brasileiros crescem quase 20% em agosto

Volume exportado soma 57,1 mil unidades; produção cresce no acumulado do ano

Gabi Gutierrez
fonte

Os descontos governamentais são dados em cima de um cálculo que avalia a fonte de energia, o consumo energético em MJ/km, o preço público sugerido e a densidade produtiva, que é a quantidade de peças nacionais utilizadas em cada carro (Divulgação)

As exportações de veículos do Brasil registraram alta de 19,3% em agosto de 2025 em comparação com julho, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No total, foram exportadas 57,1 mil unidades, aumento de 49,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Produção de veículos no Brasil cresce no acumulado do ano

No acumulado de janeiro a agosto, o Brasil exportou 313,3 mil veículos, 12,1% a mais que nos primeiros oito meses de 2024.
“O crescimento da nossa produção nos últimos meses decorre da maior presença de nossas associadas no mercado externo”, afirmou Igor Calvet, presidente da Anfavea.

A produção nacional de veículos também cresceu em agosto, com 247 mil unidades produzidas, aumento de 3% em relação a julho. Em comparação a agosto de 2024, houve queda de 4,8%. No acumulado do ano, a produção chega a 1,743 milhão de veículos, alta de 6% sobre 2024.

Emplacamentos e vendas de carros no Brasil

Os emplacamentos de veículos totalizaram 225,4 mil unidades em agosto, elevando o acumulado anual para 1,668 milhão, crescimento de 2,8% sobre o mesmo período do ano passado.

Entre os veículos nacionais, as vendas no varejo caíram 9,3%, enquanto os importados cresceram 17,3%. Nas vendas diretas, os veículos nacionais tiveram alta de 12,4%, abaixo dos 13,8% dos modelos estrangeiros.

Os veículos eletrificados nacionais tiveram destaque, representando 25% das vendas totais de híbridos e elétricos no ano.

Segmento de caminhões sofre com juros altos e desaceleração econômica

Segundo a Anfavea, o segmento de caminhões é o mais afetado pelos juros elevados, alta inadimplência e desaceleração econômica. Em agosto, a produção acumulada registrou queda de 1% em relação a 2024, sinalizando uma inversão na curva de crescimento que se mantinha nos primeiros sete meses do ano.

.
