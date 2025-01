Exportação de carne bovina gerou mais de R$ 4 bilhões no Pará em 2024

O Pará demonstrou um bom desempenho quanto à exportação de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, com uma arrecadação de R$ 4.298.834.000,00 no acumulado de 2024. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Na comparação com o ano anterior, de 2023, o levantamento ainda aponta um crescimento de 45,5%. A ampliação de indústrias para a China, principal comprador da produção paraense, pode justificar esse desempenho, como defende Francisco Victer, coordenador da Aliança Paraense pela Carne.

Victer explica que, até o ano de 2023, o Pará possuía quatro indústrias habilitadas para a China, mas, em 2024, esse número se ampliou com a habilitação de outras quatro novas indústrias, mantendo grande parte da concentração de exportações com destino ao país asiático. “Como o Pará responde por mais da produção destinada à China, essa exportação acabou sendo responsável por esse incremento de 45%”, ressalta.

Além do principal comprador, o coordenador também menciona o bom desempenho da exportação do estado para outros destinos e menciona outros compradores. Entre eles: Israel, Emirados Árabes, Hong Kong, Líbia, Singapura, Arábia Saudita, Rússia, Egito, Turquia, Canadá, Filipinas, Uruguai, Albânia, Angola, Tailândia, Iraque e Jordânia. A expectativa do representante é que esse movimento se mantenha sólido no decorrer deste ano, mas é importante haver a “habilitação de novas indústrias e a ampliação para novos mercados”.

“Outros mercados como a União Europeia (UE) que o Brasil exporta pouco, mas que é um mercado bastante interessante, e nós estamos nos preparando para atender às exigências da UE. As demandas ambientais da União que recaem sobre o Brasil, sobretudo na Amazônia, então temos trabalhado com afinco pela rastreabilidade, por exemplo, para merecer também a preferência da União Europeia”, observa.

Dados disponibilizados pela plataforma Datagro, consultoria agrícola independente que produz levantamentos e análises sobre commodities agrícolas, apontam o preço da arroba no Pará em R$ 292,62. O valor foi atualizado na última quarta-feira (8). Outros estados como Tocantins (TO), Bahia (BA) e Rondônia (RO) também demonstram o mesmo comportamento de preço, com R$ 290,76, R$ 286,89 e R$ 270,79 respectivamente.

Para o zootecnista da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) Guilherme Minssen apesar dos números positivos, ainda é necessário haver segurança jurídica e ambiental para que o setor cresça ainda mais. Isso, somado à necessidade de facilitar o acesso a crédito, seja para manutenção ou investimentos, representam os principais entraves do setor, na sua visão.

“Recurso financeiro não vem sem ter segurança ambiental e segurança jurídica. Esses três pontos são, hoje, as grandes travas da pecuária. A Embrapa calcula que, nos próximos 30 anos, 50% dos produtores rurais de hoje irão sair do mercado. Repito, 50%, metade de quem está produzindo hoje, vai sair do mercado conforme os dados da Embrapa”, afirma.

Futuro

Os resultados nos próximos anos podem não ser tão satisfatórios, segundo as projeções de Minssen. Ele lembra que, há alguns anos, o estado enfrentou um abate desenfreado de bovinos, incluindo as fêmeas, devido à descapitalização dos pecuaristas, o que deve refletir na falta de carne para exportação em breve. “Tivemos um abate no estado do Pará de até 34% das matrizes-prenhas, que estavam ainda em gestação, ou seja, vai faltar a carne desse bezerro”, explica. Além disso, ele afirma que a “produção não aumentou, pelo contrário, apertou ainda mais, com problemas diferentes, principalmente na questão de logística dentro do estado”.