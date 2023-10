ExpoPará 2023 deve movimentar R$ 5 milhões

A ExpoPará 2023 iniciou nesta segunda-feira (9), com a expectativa de gerar R$ 5 milhões em negócios. Com uma história de 70 anos, o evento realizado pela Associação Rural da Pecuária do Pará (ARPP) reúne, este ano, cursos e palestras, atividades educativas, torneio leiteiro de búfalas, premiação de cavalos da raça Mangalarga Marchador, exposição de equinos, bovinos, búfalos, caprinos e ovinos e leilão de animais. A ExpoPará acontece no Parque de Exposições, em Belém, com acesso gratuito e aberto à comunidade, sem cobrança de estacionamento, das 8 às 20h, até o domingo (15).

ExpoPará tem o objetivo de divulgar os produtores e os produtos do agronegócio paraense. A expectativa dos organizadores é de receber 10 mil visitantes no evento. “No Pará, temos o segundo maior rebanho do Brasil (25 milhões de cabeças). É preciso sensibilizar as pessoas sobre o nosso potencial, mas também trabalhar uma mudança de mentalidade, adaptando a prática a um modelo sustentável", disse o presidente da Associação, Fernando Augusto de Araújo Dacier Lobato.

Os cursos e palestras já começaram. Nesta segunda, teve início o curso Conexão Genética Geneplus, da Embrapa, voltado ao gado de corte, no Parque de Exposições, que terá sequência nesta terça-feira (10), em uma fazenda do município de Igarapé-Açu. Ainda, haverá curso de produção de queijos artesanais com leite de búfala, no Parque de Exposições.

O Pará terá um dos maiores concursos de cavalos da raça mangalarga marchador. (Cristino Martins / O Liberal)

Educativo

“Este ano, estamos implementando como ação educativa permanente o Agro + Perto, junto com a Federação de Agricultura do Estado do Pará (Faepa)”, antecipou o vice-presidente da ARPP, José Luiz Almeida. “O nosso foco é integrar o Parque de Exposições de Belém à comunidade”, completou.

O Agro + Perto terá atividades diárias com ápice na quinta-feira (12), Dia das Crianças, quando a Usipaz de Ananindeua e de Marituba enviarão crianças para participar de atividades com palhaços e brincadeiras, além da inauguração do parque temático da ExpoPará com exemplares de animais do agronegócio, como equinos, bovinos, aves, peixes e abelhas. “As crianças vão poder conhecer um pouco da pecuária do estado e participar de uma atividade de educação ambiental” acrescentou a coordenadora do programa educacional Agro + Perto, Emanuela Paranhos.

Durante a ExpoPará haverá julgamento de búfalas leiteiras e da raça murrah. (Cristino Martins / O Liberal)

Concursos e leilão

A ExpoPará vai realizar o torneio leiteiro de búfalas e o julgamento de exemplares de equinos da raça mangalarga marchador e de búfalos da raça murrah com divulgação do resultado do concurso somente no sábado (13), pouco antes do leilão de animais, que inicia às 17h. Há alguns anos, a ARPP não realizava leilões nesse evento. Ao todo, serão 150 animais em exposição no evento, com a participação de expositores do Pará, Ceará, Maranhão, Piauí, Tocantins e Brasília.

O coordenador da ExpoPará, José Rafael Moura, explica que o julgamento oficial dos equinos será realizado por árbitros oficiais da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo, que vai apontar os melhores exemplares.

“Haverá o leilão de bovinos de corte das raças nelore, senepol e guzerá; os de leite, guzolando e búfalo; e cavalos das raças puruca, que é genuína do Pará, e mangalarga marchador, que é uma raça brasileira. Essa é a exposição que mais vai ter cavalos de uma única raça (marchador) no estado do Pará, com mais de 110 animais”, destacou.