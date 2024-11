Expo Favela Innovation Pará 2024 reúne 100 projetos empreendedores e culturais da periferia

A Expo Favela Innovation Pará 2024 foi aberta no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, nesta quinta-feira (21/11) e segue até esta sexta-feira (22), com a exposição de 100 empreendimentos criados e desenvolvidos na periferia paraense. O evento se caracteriza por celebrar o empreendedorismo e a cultura da periferia.

"A visibilidade que a gente ganha quando sai daqui é grande. Só acrescentou ao meu empreendimento em 2023. E agora em 2024 eu participei da mesa de abertura, apresentei meu trabalho e já senti que vai ser melhor ainda". As palavras são de Leila Maria Campos, proprietária da pequena empresa Bombons Apeú, que trabalha com o sabor de bombons regionais há 1 ano e oito meses.

Em Belém, a Expo Favela Innovation Pará 2024

Leila Campos participou da primeira Expo Favela Innovation Pará, no ano passado, e, agora, além de expor, novamente, participou da mesa de abertura, na manhã desta quinta-feira (21), no Hangar. A abertura contou empreendedores e autoridades, como o diretor de programação da TV Liberal, Vinícius Volpe; as secretárias estaduais de Articulação da Cidadania (Seac), Elieth Braga; e de Cultura (Secut), Ursula Vidal; e o presidente estadual da Central Única das Favelas (CUFA), Jorge Carvalho.

Evento incentiva parcerias, vendas e dá visibilidade aos projetos

O objetivo do evento é divulgar os projetos ao grande público e a investidores, e incentivar parcerias, vendas, gerando visibilidade e renda aos expositores. Presidente da Central Única das Favelas, Jorge Carvalho, destaca que “a Expo Favela promove a visibilidade e o reconhecimento das favelas. É desafiar o preconceito e fomentar o empreendedorismo", afirmou ele.

Além da feira de empreendedorismo, a programação da Expo Favela Innovation Pará inclui atividades como painéis sobre diversos temas. Este ano, participam também os MC’s Bob13 e Lucão; a coordenadora executiva da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, Jhosy Silva; e o advogado e mentor do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), Paulo Melo, entre outros convidados.

A programação também reserva o espaço Favela Games, em parceria com o grupo Pará Geek, com jogos de videogames, concurso de cosplay e exposição de brinquedos e outros produtos da cultura geek.



Nesta sexta-feira, a Expo Favela Pará 2024 também vai ter a grande final da Batalha de Rimas com oito MC’s: Pedrin, Sinco, Tony, Bobby Mídya, Mão no Bolso, Luzz, Afrotonni e Magno. Os rappers venceram as seletivas disputadas em Belém, Ananindeua, Castanhal e Paragominas, e agora vão se enfrentar. Haverá premiação em dinheiro para os três melhores colocados.

Ingressos

A entrada para a Expo Favela Innovation Pará é gratuita, mas as vagas são limitadas. Os interessados podem conseguir os ingressos pelo do site Sympla, acesse aqui.