Expectativa para o Carnaval aquece vendas no comércio

O clima de Carnaval já toma conta da programação cultural do estado e ajuda a aquecer a economia com vendas de fantasias, acessórios e adereços para os foliões. No centro comercial de Belém, a grande oferta de produtos aliada a variedade cores, temas e tamanhos são apostas dos lojistas e ambulantes para atrair mais consumidores e incrementar o faturamento até a realização das festas.

Nos últimos dois anos, os tradicionais desfiles e blocos na capital e no interior devido às restrições sanitárias da pandemia, porém a flexibilização para realização de eventos com aglomerações levou a retomada dos festejos, o que animou pessoas como a autônoma Márcia Figueiredo, 58 anos, que se planeja para ir a um baile nesta semana com uma prima de 83 anos.

“Eu estava doida pra ir, estava procurando uma festinha de carnaval e recebemos um convite para esse baile. A gente gosta de inventar, então eu vim procurar acessórios para fazer uma fantasia bem colorida. A gente percebe que os produtos estão mais caros, mas como a gente gosta muito desse tipo de festa, a gente não abre mão de participar”, conta Márcia, que esteve em uma loja especializada em itens carnavalescos e fantasias na manhã desta segunda-feira, 13.

Da mesma forma, a aposentada Célia Oliveira, 66 anos, também resolveu adiantar as compras dos produtos que vai precisar para compor uma fantasia de rainha do mambo. “Eu escolhi esse tema por causa do meu gosto pela dança e pelo mambo. Vou participar de uma festa com um grupo da terceira idade e todos combinamos de ir fantasiados. Lógico, eu quero a minha. Os preços estão um pouco salgados, mas como a gente quer brincar e ficar bonita, a gente aperta um pouquinho o bolso e comprar mesmo assim para se divertir”, comenta ela que esteve em outra loja do ramo, no bairro da Campina.

Segundo o gerente do estabelecimento, desde o início de fevereiro, as vendas estão a todo vapor. “Temos tido muito movimento e as expectativas são as melhores. As vendas tem aumentado bastante, principalmente nessa última semana a procura foi bem grande”, afirma Adson Monteiro, que ressalta que alguns atrativos para os clientes são a possibilidade de encontrar fantasias prontas por valores a partir de R$ 100, além da variedade de roupas coloridas, com brilhos ou glitter, para quem opta por trajes mais simples, mas não menos festivos. Além disso, outro serviço com bastante procura é a personalização de abadás. “As expectativas são as melhores possíveis. Pretendemos manter a loja funcionando até às 16h do sábado para atender os clientes”, complementa.

A avaliação também é positiva para Ângela Franco, que é gerente de outra loja localizada na rua 13 de maio. O empreendimento foi inaugurado a cerca de nove meses e passa pelo seu primeiro carnaval com projeções ainda mais otimistas. “A gente sabe que vai triplicar as vendas porque ainda está no início dos blocos carnavalescos, mas desde antes tinha uma procura grande”, diz a funcionária, que destaca alguns itens mais requisitados nesse período.

A gerente Ângela Franco diz que fantasia de Wandinha é sucesso de vendas para o Carnaval 2023 (Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

“A procura maior é por fantasias de crianças, como Sininho, Ladybug, sereia, Branca de Neve e a Wandinha, que está em alta. Já estamos até com poucas unidades porque a demanda foi muito grande”, pontua. No local, os preços médios vão de R$ 45 a R$ 165, o que Ângela considera que é um dos fatores que explicam os bons resultados do negócio nesse curto período no mercado.