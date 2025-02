Franquias: veja o que empreendedores de Belém precisam levar em conta na hora de abrir uma

O setor de franquias no Brasil tem se mostrado um mercado promissor. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), no terceiro trimestre de 2024, o setor registrou um crescimento de 12,1% no faturamento em comparação ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 70,231 bilhões. Esse crescimento reflete a solidez do modelo de franquias, que oferece oportunidades atrativas para investidores e empreendedores. Em Belém, o cenário não é diferente, mas especialistas destacam a importância de um planejamento cuidadoso para o sucesso do negócio.

Segundo Rubens Magno, diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA), antes de investir em uma franquia, é fundamental realizar uma pesquisa de mercado detalhada. "Um negócio que é viável em São Paulo pode não ter o mesmo sucesso em Belém. Por isso, é essencial avaliar os segmentos e reconhecer os potenciais da cidade", explica. Ele também destaca que o Sebrae oferece cursos, consultorias e mentorias para os empreendedores interessados em se tornar franqueados.

Rubens conta que a elaboração de um modelo de negócios eficiente é um dos principais desafios enfrentados pelos novos empresários. "O modelo de negócios ajudará a entender os principais aspectos do setor e evitar falências precoces. Também é importante analisar bem a franquia escolhida. O empreendedor deve verificar se ela oferece planos de negócios padrão, isso dará a ele uma visão ampla sobre a atuação dela", ressalta.

Um dos exemplos de sucesso no setor é o Dr. Marcelo Buriti, cirurgião-dentista e fundador de redes de estética e serviços odontológicos. Com mais de 100 unidades em operação em Estados como o Pará e Ceará, ele compartilha sua trajetória de empreendedorismo. "Sou apaixonado pela odontologia, mas sentia que estava limitado ao consultório. Foi então que decidi empreender, abrir minha primeira clínica, treinar outros dentistas e assim expandir para outras unidades", conta.

O crescimento da rede levou à adoção do modelo de franquia, que, segundo Buriti, proporciona maior segurança e estrutura aos investidores. "Para garantir o sucesso da expansão, estudamos franquias no Brasil e no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Criamos um modelo ‘personalíssimo’, com identidade própria e foco na formação de empreendedores no setor da saúde e estética", explica.

O empresário relata que a jornada de sucesso dos seus franqueados tem três pilares: implantação, operação e estratégia. Eles estão ligados aos locais onde as unidades serão construídas, como tocar o negócio e como se diferenciar no mercado.

Patricia Zamorim é proprietária de nove unidades da marca aqui em Belém e conta que o segredo para ter sucesso na área é a constância. “Ter constância é o segredo do negócio, fazer o básico bem feito, saber cobrar e saber liderar todo um time para alcançar os objetivos”.

A empresária afirma que os empreendedores devem acreditar na empresa e manter todo o empenho para levar ela à frente. “Acredite no negócio, vista a camisa, compre a ideia do modelo de trabalho e execute a padronização, foque no resultado e você irá crescer”.

Fernando Ribeiro, diretor regional da ABF no Norte e Nordeste, destaca que a taxa de mortalidade de franquias no Brasil é de apenas 5%, bem inferior à de negócios independentes, que não contam com o suporte, escala e marca de uma rede. No entanto, ele alerta para os riscos. "Muitos franqueados falham por falta de engajamento na operação, escolha inadequada do ponto comercial ou não adesão às diretrizes da franqueadora", pontua.

Para aqueles que desejam transformar seus negócios em franquias, o Marcelo Buriti ressalta a importância de dominar gestão, marketing, vendas e liderança. "Desenvolver uma franqueadora é algo muito sério, você guia os sonhos e os recursos financeiros dos franqueados, então é obrigatório ter uma estrutura robusta para guiá-los em todas as etapas e desenvolvê-los em empresários", afirma.

Fernando Ribeiro complementa com algumas dicas essenciais para quem quer se tornar um franqueado. “É necessário conhecer em profundidade o segmento em que se quer atuar, o público-alvo e a área geográfica de atuação. Outro passo importante é estudar com cuidado as informações fornecidas pela rede. É fundamental também conversar com franqueados e ex-franqueados para conhecer os detalhes da operação no dia a dia. Outra dica importante é fazer uma avaliação ampla que abranja aspectos financeiros, de concorrência e riscos externos. Por fim, antes de fechar negócio, recomendamos levar o Contrato de Franquia para um advogado especializado, uma vez que se trata de um compromisso de longo prazo e com muitos detalhes importantes envolvidos", finaliza.

Belém apresenta um mercado em expansão para franquias, mas os especialistas alertam que o sucesso não vem apenas com a aquisição da unidade. Planejamento, comprometimento e suporte da franqueadora são fatores essenciais para garantir a sustentabilidade do negócio. "Não basta seguir uma tendência de mercado. O empreendedor precisa escolher um segmento que realmente tenha afinidade e esteja preparado para os desafios da gestão", finaliza Rubens Magno.

1. Autoconhecimento e planejamento:

Avalie seu perfil: Identifique seus interesses, habilidades e paixões. Uma franquia de sucesso se alinha com seus valores e te motiva a longo prazo.

Defina seus objetivos: O que você busca com a franquia? Independência financeira, flexibilidade de horários, realização pessoal? Ter metas claras é fundamental.

Planeje suas finanças: Analise seu orçamento, capacidade de investimento e custos iniciais da franquia. Inclua capital de giro para os primeiros meses.

2. Pesquisa e escolha da franquia ideal:

Explore o mercado: Pesquise setores em crescimento, tendências de consumo e franquias com boa reputação e histórico de sucesso.

Analise o perfil da franqueadora: Investigue a experiência da empresa, suporte oferecido aos franqueados, taxas, royalties e regras contratuais.

Converse com outros franqueados: Busque depoimentos de quem já faz parte da rede. Descubra os desafios, benefícios e o nível de satisfação com a franquia.

3. Aspectos legais e contratuais:

Leia atentamente a Circular de Oferta de Franquia (COF): Este documento contém informações cruciais sobre a franquia, como obrigações, direitos, investimento inicial e taxas.

Consulte um advogado: Busque um profissional especializado em franchising para analisar o contrato e garantir que seus interesses sejam protegidos.

Registre o contrato: Formalize o acordo entre franqueador e franqueado para evitar problemas futuros.

4. Implementação e gestão da franquia:

Siga o modelo de negócio: A padronização é um dos pilares do franchising. Siga as orientações do franqueador para garantir a qualidade dos produtos ou serviços.

Invista em marketing e divulgação: Utilize as ferramentas de marketing oferecidas pela franquia e explore estratégias locais para atrair clientes.

Mantenha-se atualizado: Participe de treinamentos, eventos e troque experiências com outros franqueados para aprimorar sua gestão.

5. Dicas extras para o sucesso:

Escolha uma franquia que você acredite: O entusiasmo é contagiante e influencia o sucesso do negócio.

Dedique-se ao trabalho: Franquias exigem dedicação, esforço e disciplina para alcançar resultados.

Mantenha uma boa relação com o franqueador: A parceria é fundamental para o crescimento da franquia.

Inove e adapte-se: Esteja atento às mudanças do mercado e busque soluções criativas para se destacar.