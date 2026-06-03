EUA propõem tarifa adicional ao Brasil, à UE e a outros 58 países por trabalho forçado

O Escritório Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs a criação de tarifas de importação adicionais ao Brasil, à União Europeia e a outros 58 países devido à "falha em impor e aplicar efetivamente uma proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado". Segundo o órgão, a prática "onera ou restringe" o comércio americano.

No caso do Brasil e de outros 54 países, a nova taxação será de 12,5%. Canadá, Equador, Indonésia, México, Paquistão e União Europeia serão submetidos a uma taxa de 10%, por causa da tentativa de impedir a importação de produtos que teriam mão-de-obra irregular.

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A decisão foi publicada no final da noite desta terça-feira, 2, e resulta de uma investigação contra a importação de bens produzidos com trabalho análogo à escravidão.

O anúncio já era esperado por empresários brasileiros. Caso seja aplicada, a cobrança, no caso do Brasil, se somaria à tarifa de 25% anunciada pelo USTR na véspera, como resultado de uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil.

De acordo com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado acarretam um cenário no qual o comércio americano compete em desvantagem em nível global.

Confira a lista dos afetados pela nova tarifa:

- África do Sul - Argélia - Angola - Arábia Saudita - Argentina - Austrália - Bahamas - Bahrein - Bangladesh - Brasil - Camboja - Canadá - Catar - Cazaquistão - Chile - China - Colômbia - Coreia do Sul - Costa Rica - Egito - El Salvador - Emirados Árabes Unidos (EAU) - Equador - Filipinas - Guatemala - Guiana - Honduras - Hong Kong - Índia - Indonésia - Iraque - Israel - Japão - Jordânia - Kuwait - Líbia - Malásia - Marrocos - México - Nicarágua - Nigéria - Noruega - Nova Zelândia - Omã - Paquistão - Peru - Reino Unido - República Dominicana - Rússia - Singapura - Sri Lanka - Suíça - Tailândia - Taiwan - Trinidad e Tobago - Turquia - União Europeia - Uruguai - Venezuela - Vietnã