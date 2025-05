Etanol tem leve alta no Pará em maio, enquanto gasolina e diesel recuam, aponta pesquisa

Os preços dos combustíveis no Pará apresentaram variações durante a primeira quinzena de maio, segundo levantamento da Edenred Ticket Log. O comportamento foi analisado com base em transações realizadas nos postos credenciados à marca.

Na análise, o etanol foi o único combustível a registrar alta no período, com aumento de 0,19%, alcançando o preço médio de R$ 5,18 por litro. Já a gasolina recuou 0,59%, sendo comercializada a R$ 6,79/litro — valor considerado o mais barato da região Norte. O diesel comum caiu 1,27%, para R$ 6,97/litro, enquanto o diesel S-10 teve baixa de 1,74%, fechando a quinzena a R$ 6,79/litro.

Apesar do recuo nos preços, a escolha entre os combustíveis vai além do custo.“A gasolina é, neste momento, a opção mais vantajosa no Pará. Mas o etanol segue sendo importante por sua origem renovável e menor impacto ambiental”, avalia Renato Mascarenhas, diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade.

VEJA MAIS

O Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) é produzido a partir de dados reais de abastecimento, com base em mais de 21 mil postos de combustíveis e em uma frota de mais de 1 milhão de veículos administrados pela empresa.