Gasolina segue estável e etanol recua no Pará, apesar de alta nacional

No Pará, o preço do etanol caiu e a gasolina se manteve praticamente estável em março de 2025, segundo levantamento da ValeCard, empresa especializada em mobilidade. O litro do etanol passou de R$ 4,794 para R$ 4,777, uma queda de 0,35%, enquanto a gasolina variou apenas R$ 0,001, de R$ 6,916 para R$ 6,917. Os números colocam o estado na contramão da média nacional, onde a gasolina subiu em 14 estados e no Distrito Federal.

A análise considera mais de 25 mil postos em todo o Brasil, a partir de transações realizadas entre os dias 1º e 28 de março. No mesmo período, a gasolina teve variação média zero no país, mas subiu em 14 estados e no Distrito Federal. O etanol registrou alta nacional de 0,34% e o diesel S-10 caiu -0,08%. No Pará, o diesel também recuou levemente, passando de R$ 7,002 para R$ 6,993 por litro.

Etanol segue mais vantajoso no Pará

Apesar dos reajustes, abastecer com etanol ainda compensa no estado. De acordo com a ValeCard, o combustível renovável é financeiramente vantajoso quando o litro custa até 70% do valor da gasolina. No Pará, essa proporção foi de 69%, o que coloca o estado entre os nove do país onde ainda vale mais a pena abastecer com etanol.

Além do Pará, também compensa usar etanol nos estados do Amazonas, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima e São Paulo.

Governo propõe mudança na mistura da gasolina

Para tentar conter os preços, o governo federal propôs aumentar de 27% para 30% a mistura de etanol anidro na gasolina. A medida será avaliada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) ainda este ano. Estudos do Instituto Mauá de Tecnologia indicam que a mudança não compromete o desempenho dos veículos e pode reduzir o preço do litro da gasolina em até R$ 0,13.

Marcelo Braga, diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, avalia que o impacto da proposta na inflação será limitado.

“Atualmente, estamos no período de entressafra da cana-de-açúcar. Porém, nos próximos meses, com o avanço da nova safra, os preços do etanol anidro devem recuar para patamares mais baixos, ficando, inclusive, abaixo da gasolina. Esse será o principal fator para a queda no preço dos combustíveis no futuro, e não o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina”, explicou.

Diesel também tem leve queda no estado

O diesel S-10 teve leve recuo no Pará, indo de R$ 7,002 para R$ 6,993. O Rio Grande do Sul registrou o menor valor do país, com R$ 6,356, enquanto Roraima teve o maior, com R$ 7,595 por litro.

Apesar de tímida, a redução pode aliviar parte dos custos no transporte de cargas, um dos setores mais sensíveis à variação dos combustíveis.

📊 Combustíveis no Pará – Março de 2025

⛽ Preço médio por litro

Gasolina

Fevereiro: R$ 6,916

Março: R$ 6,917

Etanol

Fevereiro: R$ 4,794

Março: R$ 4,777

Diesel S-10

Fevereiro: R$ 7,002

Março: R$ 6,993

💸 Variação mensal em reais

Gasolina: +R$ 0,001

Etanol: –R$ 0,017

Diesel S-10: –R$ 0,009

📈 Variação percentual no mês

Gasolina: +0,01%

Etanol: –0,35%

Diesel S-10: –0,12%

🧮 Relação etanol/gasolina no Pará

Percentual: 69%

✅ Compensa abastecer com etanol