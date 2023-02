Estados Unidos derruba objeto não identificado que pairava no céu do Alasca

Um caça F-22 da Força Aérea dos Estados Unidos derrubou um Objeto Voador Não Identificado (Ovni) no estado do Alasca, território estadunidense no polo norte, após receber a autorização do presidente Joe Biden. A ação ocorreu no último dia 9.

"O objeto estava voando a uma altitude de 40.000 pés (12 quilômetros) e representava uma ameaça razoável à segurança do voo civil", afirmou o general Pat Ryder, do Pentágono.

Segundo o general, o objeto caiu em uma região de gelo marinho na costa nordeste do Alasca, onde se concentram as operações de busca. O objeto era do tamanho de um carro pequeno, portanto, não semelhante em tamanho ou forma ao balão de vigilância de alta altitude que foi retirado da costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro.

O militar ainda informou que objeto foi derrubado com o disparo de um míssil AIM-9X Sidewinder e que até o momento não há informações sobre a origem.

"Não temos mais detalhes sobre o objeto neste momento, incluindo qualquer descrição de suas características, propósito ou origem".