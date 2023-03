Estado abre licitação para construção e pavimentação de 6 rodovias

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informa que abriu licitações para a construção e pavimentação de seis rodovias em regiões de Integração do Pará, num total de 160 quilômetros de estradas asfaltadas. O investimento total é de R$ 330 milhões.

No Baixo Amazonas, a Setran informa obras de pavimentação em cerca de 52 km da vicinal Cuamba. Na região dos Caetés, será aberta licitação para a rodovia PA-112, receber asfalto em 54,5 km.

Na mesma região dos Caetés, ainda conforme a Setran, haverá obra no trecho final da PA-220 (11,60 km). A estrada já recebe obras em 42 quilômetros, e a nova pavimentação cobrirá 100% da via.

Serviços na Região dos Carajás

Outra obra apontada pelo governo do Pará é a construção e pavimentação da rodovia PA-471, no trecho do entroncamento da PA-151 ao perímetro urbano da vila do Carmo, que receberá 9,3 km. Na região dos Carajás, a rodovia PA-477, no perímetro urbano, Piçarra, também foi contemplada com 20 km de asfalto.

Secretário de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira disse que as obras citadas integram o planejamento estratégico do governo estadual, para aumentar o parque rodoviário estadual para cerca de 70% de estradas paraenses, com asfalto e segurança no modal rodoviário.

“No início de 2019, tínhamos 46% das estradas paraenses com asfalto, hoje o asfalto de qualidade está em 54% das estradas paraenses. Vamos continuar para garantir que o asfalto chegue de forma equânime em todas as regiões de Integração do Pará”.

A Setran informou que, nos últimos quatro anos, já entregou 1.500 quilômetros de rodovias e a mais de 500 novas pontes. A secretaria informou, ainda, que assegurou a sinalização de auxílio visual a operações noturnas no Aeroporto de Salinópolis, entregue em julho de 2022.