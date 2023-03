Após golpe milionário em jogadores, veja dicas para reduzir riscos ao investir em criptomoedas

Atletas, modelos e artistas brasileiros já foram vítimas de fraudes envolvendo criptomoedas e perderam milhões de reais para os golpistas. Um dos casos mais recentes envolveu os jogadores Gustavo Scarpa, do Nottingham Forest, e Mayke, do Palmeiras, que investiram, respectivamente, R$ 6,3 milhões e R$ 4,5 milhões por meio da WLJC, empresa do atacante William Bigode, do Fluminense, sob promessa de retornos de 3,5% a 5%, e perderam todo o dinheiro.

"Não recomendo e nem sugiro que ninguém invista dinheiro em criptomoedas que vai fazer falta. Uma coisa é você querer brincar, vai pegar cem dólares, duzentos dólares, mil dólares, vai pegar um dinheiro que se você perder não vai fazer falta. Aí você pode investir", diz o especialista em fintechs e blockchain, Marcio Kogut. Em entrevista à redação integrada de O Liberal, ele dá algumas dicas para quem pensa em entrar nesse mercado. "Não acredite em promessas de alta rentabilidade, porque isso não existe", alerta. Veja a entrevista:

Quais as dicas que você dá para quem está pensando em começar a investir nas moedas digitais, mas está preocupado com esses riscos?

Em todas as minhas entrevistas, nos últimos dez anos que tenho estudado o mercado de cripto, nunca indiquei e nem recomendo e nem sugiro que ninguém invista dinheiro em criptomoedas que vai fazer falta. Uma coisa é você querer brincar, vai pegar cem dólares, duzentos dólares, mil dólares, vai pegar um dinheiro que se você perder não vai fazer falta. Aí você pode investir. Fique atento nas notícias, veja mais pelo fato de quem comprou, o tempo que essa moeda foi criada. Aí você investe, mas é um jogo, é um risco.

De maneira geral, o investimento em criptomoedas é seguro?

Ainda é um jogo mais arriscado do que se você investir em ações. Em ações, nos últimos cinco anos, na Bovespa, quem investiu em renda fixa já está ganhando mais dinheiro. Isso porque são empresas que têm patrimônio ativos, patrimônio, lastros e já estão tendo uma grande perda nos últimos anos. Imagina você entrar no mercado cripto. Então, não aconselho ninguém a investir em criptomoeda mais do que o dinheiro que se você perder não vai fazer falta.

Márcio Kogut fala sobre os principais golpes envolvendo criptomoedas (Divulgação)

Quais são os principais golpes envolvendo criptomoedas e como eles são executados?

Os principais golpes que envolvem criptomoedas já acontecem há mais de dez anos, desde que surgiu o bitcoin e surgiram mais de 1.300 criptomoedas. E os principais golpes são as fakenews. Os russos, os chineses, criam uma criptomoeda rodando dentro de uma plataforma e começam a soltar fakenews dizendo que a Microsoft vai investir, que o Elon Musk comprou, e que agora que o banco SVB quebrou, que essa moeda vai decolar. Está tendo um monte de fakenwes dizendo que as criptos que estão atreladas à inteligência artificial por causa da ascensão do ChatGPT vão crescer e que a Microsoft está investindo. Então, as pessoas vão em cima de fakenews e notícias e compram. No final, acabam perdendo dinheiro porque não existe lastro nenhum. A demanda, a valorização de uma criptomoeda está relacionada à oferta e demanda. Não existe nenhuma coerência no que se diz respeito à informação, notícia, é tudo especulação.

O que facilita a ação dos golpistas?

É o desconhecimento das pessoas. A ganância das pessoas em querer ganhar dinheiro fácil. Comprar uma criptomoeda para ficar milionário faz com que eles acabem caindo nesses golpes. Os golpistas fazem essas pirâmides de criptomoedas, que na verdade são pirâmides, nada mais do que aquele método ponzi, onde alguém sempre vai perder. Usam da ganância das pessoas, principalmente as que têm dinheiro e não querem deixar aplicado em um banco, rendendo 0,8 ao mês, 1% ao mês, que é seguro. Acreditam na promessa de 3%, 4%, 5% de rentabilidade mensal. A ganância das pessoas, principalmente jogador de futebol e pessoas famosas que têm dinheiro, faz com que invistam nesse esquema que no final das contas são pirâmides financeiras e acabam caindo nesses golpes.

VEJA MAIS

Quais as dicas para saber se aquele investimento em criptomoedas é seguro e não está sendo vítima de um golpe?

A primeira coisa é se alertar qual é a corretora que você vai comprar as criptomoedas. Hoje em dia, têm algumas corretoras grandes e até conhecidas. É sempre importante você comprar criptomoedas através de corretora conhecidas, não de corretora pequena, de amigo ou de clube de investimentos, porque isso vai fazer você ter um risco maior. As criptomoedas que você deve investir são sempre as mais conhecidas, como Bitcoin, Ethereum, criptomoedas que tem por trás uma rede e tempo de existência maior. Mas não invista um dinheiro que se você perder vai fazer falta. Porque essas criptomoedas são valorizadas e desvalorizadas baseadas em oferta e demanda, não em cima de algum conceito e alguma coerência lógica de aumento e queda.

Antes de se investir em qualquer tipo de criptomoedas, não acredite em promessas de alta rentabilidade, porque isso não existe. Os últimos golpes que aconteceram através de investimentos em criptomoedas foram lógicas usadas baseadas em cima de pirâmides, de ponzi, de modelos antigos que fazem com que a ganância das pessoas permita que elas acreditem que vão investir e ter uma rentabilidade de 4%, 5% ao mês, e que esse investimentos está lastreado em criptomoedas.