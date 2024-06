Especialista dá 10 dicas de como evitar golpes de viagens nesta época do ano; confira

O mês de julho costuma ser uma das épocas na qual a procura por pacotes de viagens aumenta devido às férias escolares e ao verão em parte do país. No entanto, é comum que a alta demanda deste período favoreça a aplicação de golpes em consumidores com ofertas que pareçam ter o melhor custo-benefício para os clientes.

A empresária Izabelle Araújo, dona de uma agência de viagens, afirma que os destinos mais procurados pelos paraenses estão no sul do país, pela experiência de mudar de clima, mas também no nordeste, pela variedade de praias. Entretanto, a principal recomendação da empresária para quem costuma viajar nas férias é se preparar com antecedência para evitar contratempos e viajar com tranquilidade.

“Eu vejo relatos de clientes que foram lesados com várias promessas enganosas, especialmente aqueles que deixam para cima da hora, de forma mais barata. Eles acabam optando também por pessoas que fazem grupos independentes, que não são profissionais na área e que não têm expertise para para alugar um ônibus, reservar os hotéis, por exemplo”, declara

Fernanda Amorim, advogada especialista em direito do consumidor, explica que alguns sinais precisam ser observados, como preços muito baixos, falta de endereço físico da agência, se certificar se os sites são confiáveis e optar por pagamentos via cartão de crédito, por oferecem proteção contra fraudes e a possibilidade de contestação de cobranças. A advogada orienta que, em caso de suspeitas de golpes, o cliente deve contatar a agência, registrar uma queixa em órgãos de proteção ao consumidor, e, se necessário, buscar assistência jurídica.

“Viajar é uma experiência maravilhosa, mas é essencial tomar precauções para garantir que tudo corra bem. Estar atento a possíveis fraudes e seguir boas práticas na escolha da agência de viagem pode evitar muitos contratempos. Planeje com antecedência, pesquise bastante e, sobretudo, confie em seu instinto. Se algo parecer bom demais para ser verdade, provavelmente não é”, sugere Amorim. À reportagem, a especialista listou algumas dicas que ajudam a evitar que consumidor que está planejando viajar caia em golpes. Confira:

Dicas para evitar golpes de agências de viagem:

1. Pesquise a reputação da agência

Verifique avaliações online em sites de consumidores e redes sociais.

Consulte órgãos como o Procon e a Anac (agência nacional de aviação civil) para ver se há reclamações registradas.

2. Desconfie de ofertas muito abaixo do preço de mercado

Promoções muito vantajosas podem ser sinal de fraude. Compare os preços com outras agências e sites confiáveis.

3. Verifique a existência física da agência

Visite o endereço da agência ou, se for online, certifique-se de que ela tem um endereço físico e telefone de contato.

4. Leia os termos e condições com atenção

Antes de fechar o negócio, leia todos os termos e condições. Certifique-se de entender políticas de cancelamento, taxas extras e garantias.

5. Prefira pagamentos com cartão de crédito

Cartões de crédito oferecem maior segurança e a possibilidade de contestar cobranças em caso de fraude.

6. Peça referências e fale com clientes anteriores

Solicite referências e converse com clientes que já utilizaram os serviços da agência para obter opiniões honestas.

7. Desconfie de pressão para tomar decisões rápidas

Agências legítimas dão tempo para o consumidor decidir. Evite aquelas que pressionam para uma decisão imediata.

8. Confirme reservas e serviços com terceiros

Após a compra, confirme diretamente com os hotéis, companhias aéreas ou outros fornecedores se as reservas foram feitas.

9. Use sites de comparação confiáveis

Utilize sites de comparação e agregadores de viagens reconhecidos para verificar a autenticidade das ofertas.

10. Guarde todos os documentos e comprovantes

Mantenha todos os e-mails, recibos e comprovantes de pagamento organizados para qualquer necessidade futura.

Práticas de fraudes mais comuns nesta época

1. Falsas agências de viagem

Criminosos criam sites falsos que imitam agências de viagem legítimas. Ao realizar o pagamento, o consumidor não recebe o serviço prometido.

2. Ofertas de pacotes de viagem fraudulentas

Promoções irresistíveis são usadas para atrair consumidores. Após o pagamento, descobrem que os pacotes não existem ou são bem diferentes do anunciado.

3. Falsificação de documentos de viagem

Golpistas falsificam passagens aéreas, vouchers de hotel e outros documentos, que são descobertos como inválidos na hora do uso.

4. Cobranças extras não autorizadas

As agências fraudulentas cobram valores adicionais não acordados, que aparecem somente depois que o pagamento inicial já foi feito.

5. Sites de comparação falsos

Sites falsos que simulam ser comparadores de preços legítimos, mas direcionam para agências fraudulentas.