Equatorial Pará realiza cadastro na Tarifa Social em Belém, Ananindeua e Marituba

A Equatorial Pará está com ações no municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, para cadastrar clientes residenciais que se encaixem nos pré-requisitos da inscrição no programa tarifa Social, que concede até 65% de desconto na conta de energia. Os clientes também podem trocar lâmpadas, negociar débitos de contas residenciais com mais de três faturas em atraso e solicitar os demais serviços da empresa, durante os atendimentos, que seguem até a próxima sexta-feira (20), no shopping Castanheira, em Belém; na escola E.M.E.F João Emílio Dantas, em Marituba; e na escola E.M.E.F Saré, em Ananindeua.

"Durante a pandemia, muitas famílias começaram a acumular as contas domésticas devido as condições financeiras causadas pelo cenário em que vivemos, por isso, continuamos buscando recursos que podem ajudar os paraenses a passar por essa fase difícil. O cadastro na tarifa baixa renda, por exemplo, é uma forma das famílias terem um desconto de até 65% na conta de luz, o que gera uma grande economia no fim do mês. Assim como o serviço de negociação de débitos, onde estamos dispostos a ouvir a analisar cada caso para ajudar o cliente a negociar suas dívidas de acordo com suas condições”, declarou o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Oliveira

Para o cadastro na tarifa social, é necessário que os clientes estejam munidos com RG, CPF e Número de Inscrição Social (NIS) e atentos à atualização cadastral junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município para que a inscrição no programa não seja indeferida. Para negociar débitos, o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais.

Quem participar das ações também poderá trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, consideradas até 85% mais econômicas. No ato da troca é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

Serviço

E+ Comunidade Belém

Local: Shopping Castanheira (2° Piso – Em frente a Sapataria Paraibana)

Endereço: Rodovia 316 - KM - 01 - Belém - Pará

Período: 28.06 a 02.07.2021

Horário: 10h às 18h

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social.

E+ Comunidade Marituba

Local: E.M.E.F João Emílio Dantas

Endereço: Rua do Fio, S/N – Bairro Novo – Marituba

Período: 28.06 a 02.07.2021

Horário: 08h30 às 11h30

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social.

E + Comunidade Ananindeua

Local: E.M.E.F SARÉ

Endereço: Rua São Domingos Nº 208 - Bairro Distrito Industrial – Ananindeua – Pará

Período: somente do dia 02.07.2021

Horário 08h30 às 11h30

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social.