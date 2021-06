Equatorial Pará faz ações em Breves, Marituba e Ananindeua durante a semana

Durante toda a semana, até a próxima sexta-feira (11), a concessionária de energia Equatorial Pará realiza ações em Breves, Marituba e Ananindeua. Os moradores dos municípios poderão solicitar os serviços da empresa como negociação de débitos, troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Em Breves, os atendimentos serão feitos na Barraca São Benedito, onde haverá atendimentos também entre os dias 15 e 18 deste mês. Em Marituba, os serviços serão ofertados no Centro Educacional e Profissionalizante dos moradores do bairro São Francisco; e em Ananindeua, no shopping Metrópole, 3° piso.

Durante a campanha, a Equatorial Pará concede facilidades de negociações, seja para quitar dívidas à vista ou parcelada, aos clientes. Para solicitar é necessário ter mais de três faturas em atraso e o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação. Também será possível fazer cadastro na Tarifa Social de energia elétrica, que beneficia as famílias consideradas baixa renda, com descontos de 10% a 65% na conta de energia.

De acordo com a Equatorial, quem participar das ações poderá trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, considerada até 85% mais econômica. No ato da troca é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

A empresa destaca que os eventos cumprirão todas as normas de segurança sanitária. Os trabalhadores estarão com os equipamentos de proteção, como álcool em gel, máscaras e todos os objetos que forem utilizados nos atendimentos serão higienizados. Tudo será organizado para que seja dado o distanciamento necessário para combater a disseminação do coronavírus.

Entre os dias 31 de maio e 4 deste mês, a Equatorial também executou serviços Belém e Marituba; no Centro Comunitário São Jorge, no bairro da Marambaia, e no Centro Educacional e Profissionalizante dos moradores do bairro São Francisco, em Marituba.

Serviço

E + Comunidade Breves

Período: 08 a 11 de junho e 15 a 18 de junho

Local: Barraca São Benedito – Ao lado da igreja São Benedito

Endereço: Avenida Gurupá – N° 254 – Bairro Cidade Nova – Breves – Pará

Horário: 8h30 ás 11h30

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social.

E + Comunidade Marituba

Período: 07 a 11 de junho

Local: Centro Social Educacional e Profissionalizante dos moradores do bairro São Francisco

Endereço: Quinta rua – Primeira Travessa – N° 10 – Bairro São Francisco – Marituba – Pará

Horário: 8h30 ás 12h

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social.

E + Comunidade Ananindeua

Período: 07 a 11 de junho

Local: Shopping Metrópole ( 3° Piso – Em frente a CIA Do Terno)

Endereço: Rodovia 316 n° 4.500 – KM – 04 – Ananindeua – Pará

Horário: 10h ás 18h

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social.