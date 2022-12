Entidades filiadas à Fiepa elegem novos dirigentes junto à Confederação Nacional da Indústria

Sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Pará escolheram, nesta sexta-feira (16), na sede da Fiepa, em Belém, novos representantes para a Diretoria, Conselho Fiscal e delegados junto à Confederação Nacional da Indústria (CNI), para o quadriênio 2023-2027. No final do pleito, o engenheiro e empresário Alex Dias Carvalho foi eleito o novo presidente da Fiepa.

A chapa denominada “José Maria Mendonça”, encabeçada por Alex Carvalho, venceu com 23 votos - um a mais que na eleição anterior, suspensa por determinação judicial. A chapa concorrente “Renovar”, liderada pela empresária Rita Arêas, não recebeu nenhum voto.

Tiveram direito a voto os delegados representantes dos 29 sindicatos filiados à Federação. Do total de 29 sindicatos, 23 participaram do pleito e seis não enviaram representantes. Em agosto passado, Alex Carvalho já havia vencido com 22 votos.

Na abertura do processo eleitoral em abril deste ano, a chapa “Renovar” ingressou com 12 ações na Justiça, questionando a legitimidade de alguns sindicatos filiados, o que tumultuou o processo.

Interessado em resolver uma das ações ajuizadas pela chapa “Renovar”, o Conselho de Representantes garantiu o direito de inscrição da chapa, mesmo estando com os nomes incompletos.

No entanto, mesmo sendo garantida essa participação da chapa na eleição, conforme reivindicado na ação, nenhum dos seus membros compareceu na votação desta sexta-feira (16).

A Fiepa divulgou um texto, na noite desta sexta-feira (16), em que informa que cumpre “o regimento interno e atende a todas as decisões judiciais, fruto das ações impetradas pela chapa “Renovar”. A realização da eleição no dia 16 de dezembro apenas conclui o procedimento aprovado em reuniões da Diretoria e do Conselho de Representantes, ambas realizadas em maio, com a presença membros e advogados da chapa “Renovar”, nas quais foram validados o artigo 73 do Estatuto da entidade, que regula todo processo eleitoral, e a data do dia 10 de agosto para a realização do pleito”, conclui a Federação das Indústrias do Pará.