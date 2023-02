Entenda como funciona o Snaptube, aplicativo gratuito que permite baixar vídeos e músicas

Usuários que querem baixar vídeos, áudios e fotos de plataformas como YouTube, Facebook, Instagram e TikTok com qualidade por meio de aplicativos de celulares tem como opção o Snaptube. O aplicativo gratuito com mais de 100 milhões de usuários tem mais de 50 sites para baixar conteúdo e ainda está adicionando novos sites. As informações são do Portal O Povo.

Com ótima interface, ele também se destaca por ser fácil de usar e por ser bem completo.

Como funciona

O Snaptube possibilita a busca de vídeo por meio de palavras-chave e, em seguida, fazer o download do arquivo procurado.

No geral, a qualidade dos vídeos baixados possuem ótima resolução (de 144p até 4K HD).

Como baixar?

O app está disponível para download em dispositivos android. Ele não está disponível na Google Play Store, fazendo com que o usuário tenha que baixar o arquivo apk do programa. Depois, é preciso autorizar sua instalação no aparelho para obter o aplicativo no dispositivo Android.

Ao obter o apk do programa na Play Store, basta digitar “Snaptube” na aba de pesquisas para encontrar o app e baixá-lo no celular ou tablet.

Não existe uma versão da plataforma para desktop, mas ela pode ser utilizada no computador com o auxílio de uma máquina virtual Android no PC.

Principais vantagens

O aplicativo é gratuito

É um aplicativo supercompleto, que suporta uma grande variedade serviços de vídeos online além do Youtube, Facebook e Instagram.

O Snaptube possibilita encontrar todos os tipos de música e as buscas não se resumem a um só idioma.

Qualquer arquivo pode ser baixado de graça.

Ele oferece vários outros recursos como modo picture-in-picture, modo noturno etc.

Fácil de utilizar. Se o usuário não lembrar do nome do vídeo, por exemplo, ele pode digitar palavras-chave para o encontrar. Depois basta abri-lo para fazer o download.

Principais recursos do Snaptube

O aplicativo permite fazer downloads de ringtones no Android e converter arquivos de vídeo em arquivos de áudio, além de ouvir músicas e assistir vídeos. Pelo app, também é possível que os usuários assistam a vídeos em diversas redes enquanto realizam outras atividades no celular.

Além disso, não há limite de download de vídeos. Ele funciona como uma nuvem sem limite de downloads de arquivos e ainda possibilita que o usuário assista a vídeo mesmo estando offline.